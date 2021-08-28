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Anne köpeğin ölü yavrusunu taşıması duygulandırdı Antalya'da 5 yavru köpek, besleme noktalarının karşısında telef olmuş şekilde bulundu Yavrusunu ağzıyla götürmeye çalışan anne köpek duygusal anların yaşanmasına neden oldu

İHA

Anne köpeğin ölü yavrusunu taşıması duygulandırdı Antalya'da 5 yavru köpek, besleme noktalarının karşısında telef olmuş şekilde bulundu Yavrusunu ağzıyla götürmeye çalışan anne köpek duygusal anların yaşanmasına neden oldu

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 5 yavru köpek telef olmuş şekilde bir sitenin önündeki otoparkta bulundu. Anne köpeğin ölen yavrusunu ağzıyla götürmeye çalıştığı anlar duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi, 1523 Sokak üzerindeki bir sitenin önünde otoparktaki araçların altında ve yanında yavru köpeklerin telef olduğunu gören hayvanseverler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye ‘Hayvan Durum İzleme’ HAYDİ ekipleri yönlendirildi. Ekipler yavru köpeklerin olduğu yeri koruma altına alırken, vatandaşların ifadelerine de başvurdu. Yavru köpeklerin yakılarak ve darp sonucu telef edildiğini gören hayvanseverler büyük üzüntü yaşadı. Beslemelerinin yapıldığı alanın karşısında, otoparkta araçların arasında ölüleri bulunan 1.5 aylık yavruları anne köpekte endişeyle takip etti. Sık sık havlayan anne köpeğin telef olan yavrularından birini ağzına alarak götürmeye çalıştığı anlar duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Hayvanseverlerin koşmasıyla anne köpek ağzındaki yavrusunu bırakıp yakın bir noktadan yine havlama devam etti.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemenin ardından yavru köpekler alınarak götürüldü. Hayvanların kesin ölüm nedeni ekiplerin çalışmasının ardından belli olacak. Öte yandan polis ekipleri de şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"5 yavrumuz öldürülmüş"
Bölgede hayvanların beslemesini yapan Duygu Nebioğlu , 16 yıldır sokak hayvanlarını 8 sendir ise düzenli şekilde beslemelerini yaptığını dile getirdi.
Nebioğlu, Şirinyalı Mahallesi’nde bugünle birlikte 4. Olaylarını yaşadıklarını hatırlatarak, “ Biz 4. Vakanın daha değişik olduğunu gördük. Daha önce zehirlenerek öldürülen yavrular bu kez, yakılarak ve dövülerek öldürülmüş. Sanki yavrular önümüze atılmış gibi. Buradaki köpek besleyemezsiniz dercesine 5 yavrumuzu ölü bulduk. 1.5 ay önce anneleri bu yavruları doğurmuştu” dedi.

"Yakalanıp ağır ceza alsınlar"
Bir çok kez bölgeye güvenlik kamerası istediklerini belirten Duygu Nebioğlu, “Buradaki katliamı önlemek için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Şüphelilerin yakalanması için iyi bir gözlemleme gerekiyor. Yavrunun iki tanesi ciddi şekilde yakılmış, vücutlarında kırılma ve kaskatı kaldıklarını gördük. Vahşice ve kasten öldürüldüklerini düşünüyoruz. Bölgedeki insanlar bize nefretle kinle bakmasın. Biz bu canlıları korurken, sizin yaşadığımız mahalleyi de koruyoruz. Bunu köpeklere yapan yarın çocuklarımıza da yapabilir. Bu görüntü karşısında çok üzgünüz. Şüphelilerin yakalanıp en ağır cezayı almasını istiyoruz. Artık yorulduk” diye konuştu.

"Güvenlik kamerası istiyoruz"
Hayvansever Nursel Horoz, 5 yavru köpeğin öldürülmesinin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.
Hayvanların dışarıda yakılarak öldürülüp buraya getirildiğini ifade eden Horoz, “ Burada besleme bölgesi var. Provakatif bir hareket var. Besleme yapılmasın diye. Bu yavrular artık vahşice öldürülmesin. Sorumluların bulunması değil ceza almasını istiyoruz. Biz besleme bölgemizin etrafına güvenlik kamerası istiyoruz. Biz gönüllüyüz”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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