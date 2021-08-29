2 bin 44 hayvan kapasiteli ‘Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi’ tamamlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez Kirişçiler’de 42 bin metrekare alan üzerinde inşa ettiği Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi’nde betonarme işlerinin yüzde 95’i tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez İlçesi Kirişçiler Mahallesi’nde modern bir Sokak Hayvanları Bakımevi inşa ediyor. Projenin inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. 42 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen projede 6 bin 800 metrekare kapalı alan bulunuyor. Bin 312 kedi, 732 köpek kapasiteli olacak proje, geniş barınak ve yaşam alanları, yerden ısıtmalı ve modern soğutma sistemleri ile dikkat çekiyor.

Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi’nde betonarme işlerinin yüzde 95’i tamamlanırken, binaların duvar, sıva, alçı, mermer imalatları devam ediyor. Tesisin elektrik ve su bağlantıları da yapıldı. Alt yapı tesisat işlerine başlanılan projede yangın hidrandı ve yağmursuyu alt yapıları da tamamlanmak üzere.



“Çevreci proje”

Bakımevi, ihtiyaç duyacağı enerjiyi de çatılara kurulacak Güneş Enerji Sistemi (GES) ile karşılayacak. Kafeslerde bulunan yerden ısıtma sistemi ve aydınlatma sistemleri için ihtiyaç duyulan elektrik bu sistem ile elde edilecek. Ayrıca, bakımevi alanında yer alan hizmet binalarına kurulacak toplama sistemi ile yağmur suyunun, sulama suyu ve rezervuarlarda kullanılması sağlanacak.



“Detaylar düşünüldü”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi’nde kedi ve köpekler için ayrı ayrı serbest dolaşım alanı, yavrulu anne, engelli kedi, hasta reviri, yoğun bakım, operasyon öncesi ve sonrası bölümleri ile karantina, ön kayıt ve acil müşahede bölümleri yer alacak. Buna ek olarak yasaklı ırk köpekler için de bir bölüm olacak.

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