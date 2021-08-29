Seraya çalışmaya giden Resmiye, otomobilin çarpmasıyla öldü



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 3 çocuk annesi yaya Resmiye Engel'e (34) çarptı. Seraya giderken otomobilin çarptığı Engel, olay yerinde yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu belirlenen ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenilen sürücü ise gözaltına alındı.

Kaza, Aksu ilçesi Kurşunlu Şelalesi yakınlarında dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. M.İ.(40) idaresindeki 01 L 5688 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yolun karşısında yürüyerek seraya çalışmaya giden Resmiye Engel'e çarptı. Engel, olay yerinde yaşamını yitirirken, takla atıp hurdaya dönen araçtaki sürücü M.İ. de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapılan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü M.İ., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. M.İ.'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Resmiye Engel'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından eşi İsmail Engel ve yakınları tarafından morgdan alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya SÜLEYMAN EKİN

2021-08-29 12:24:00



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