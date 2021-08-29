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İş kurmak isterken, halen borcunu ödediği cipinden oldu

DHA

İş kurmak isterken, halen borcunu ödediği cipinden oldu


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'da, iş kurmak isteyen Nevzat Kuruel (57), halen borcunu ödediği cipini, kendisine borç vereceğini söyleyen kişiye kaptırdı. Alacağı borç için cipinin satışını veren, sonrasında parasını da alamadığını söyleyen Kuruel, şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada şüpheliler M.K. ve oğlu S.K. hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.
Manavgat ilçesinde yaşayan, 17 yıllık evli ve bir kız çocuk babası Nevzat Kuruel, 2018'de bankadan çektiği ihtiyaç kredisiyle 60 bin liraya ikinci el cip satın aldı. Geçen yıl pandemi nedeniyle Manavgat'ta oteller açılmadı. Eşi Aleyna Kuruel de (47) kendisi gibi otel çalışanı olan Nevzat Kuruel, iş arayışlarına başladı. Bu sırada, daha önceden tanıdığı bir kadının kendisine iş kurmakta yardımcı olabileceği tavsiyesi üzerine M.K. ile görüşen ve onun vaatlerine inanan Nevzat Kuruel, cipini M.K.'nin oğlu S.K.'ye devretti. Bir hafta sonra İstanbul'a iş kurmak için borç olarak alacağı parasını istemeye giden Nevzat Kuruel, cipini acil işi olduğunu söyleyen M.K.'ye bırakarak Antalya'ya döndü. M.K.'nin güncel piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan cipini ve vadettiği parayı getirmemesi üzerine Nevzat Kuruel, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Nevzat Kuruel, sonra yaptığı araştırmada, M.K.'nin sahte dolar nedeniyle daha önce yakalandığını ve bir süre cezaevinde kaldığını, ayrıca birçok dolandırıcılık olayından da suç kaydı olduğunu öğrendi.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Nevzat Kuruel'in şikayeti üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca M.K. ve S.K. hakkında yapılan soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, Nevzat Kuruel'in şüpheli M.K. ile olaydan 3 ay önce tanıştığı, cipini satarak, iş kurmak istediğini söylediği, bunun üzerine M.K.'nin, aracı satmasına gerek olmadığı, aracın devrini üzerine yapmasını, kendisine 50 bin dolar para verebileceğini, daha sonra borcunu ödeyip tekrar aracını üzerine alabileceğini, bu süre zarfında da aracı yine kendisinin kullanabileceğini söylediği belirtildi. İddianamede, M.K.'nin sözlerine güvenen Nevzat Kuruel'in, yine M.K.'nin yönlendirmesiyle geçen yıl 1 Eylül'de aracı S.K.'ye devrettiğini, 15 gün sonra 'araç lazım oldu' diye istemeleri üzerine kendilerine teslim ettiğini, daha sonra ne aracı ne de parayı alamadığı kaydedildi.
SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
İddianamede, şüphelilerden S.K.'nin soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, Nevzat Kuruel'i tanıdığını, otomobil alım satım sitesinde aracı gördüğünü ve kendisiyle irtibat kurduğunu, fiyatta anlaşarak Antalya 3'üncü Noterliği'nde aracı satın aldığını, suçlamayı kabul etmediği belirtildi. Diğer şüpheli M.K. ise bahsedilen aracı almadığını, oğlu S.K. ile ayrı olduklarını, annesinden boşandığı için kendisini suçladıklarını, olayla ilgisinin olmadığını ve suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Şikayetçi ve şüphelilerin ifadeleriyle delilleri değerlendirerek hazırlanan iddianamede, şüphelilerin birbiriyle çelişkili ve suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdikleri anlatılarak, M.K. ve S.K.'nin fikir ve eylem birliği içerisinde aracı almaları ve bedelini de vermeyerek dolandırıcılık suçunu işledikleri, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle cezalandırmaları gerektiği belirtildi.
'CİP SENDE DURACAK, BORCUN BİTİNCE ÜZERİNE ALACAKSIN'
Yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine anlatan Nevzat Kuruel, çaresiz kaldığı dönemde yaptığı yanlıştan geri dönmeye ve hatasının bedelini ödemeye çalıştığını söyledi. Eşi ve kendisinin otellerde çalıştığını anlatan Nevzat Kuruel, koronavirüs salgını nedeniyle çalıştıkları otellerin açılmaması sebebiyle zor günler geçirdiklerini kaydetti. Bu süre zarfında iş kurmak için çeşitli girişimlerde bulunduğunu belirten Kuruel, "Bu arada daha önceden tanıştığım bir kadın, bana M.K.'nin adını verdi ve çok yardımsever olduğunu, iş kurmak isteyen herkese yardım ettiğini söyledi. Bunun üzerine M.K.'nin telefon numarasını alarak görüştüm. Bana İstanbul'da olduğunu, bir hafta sonra Antalya'ya geleceğini söyledi. Eylül ayının 1'inde Antalya'ya geldi. Bir kafede buluştuk. İyi giyimli, konuşması düzgündü. Ben, salgın nedeniyle zor günler geçirdiğimizi, bir iş kurmak istediğimi ancak paramın olmadığını söyledim. O da bana, 'Ben sana yardım ederim. Ama teminat olarak cipini bana devret' dedi. Cipimi satmak istemediğimi söyleyince, 'Ben senden cipini istemiyorum. Ben sana 50 bin dolar vereceğim. Sen para kazandıkça bana ödeyeceksin, bu sürede cip sende duracak. Borcun bitince üzerine alacaksın' dedi" diye konuştu.
'CİPİNİ GETİRİRİM' DEDİ GETİRMEDİ, PARAMI DA VERMEDİ'
Daha sonra işi çıktığını söyleyen M.K.'nin oğlu S.K.'yi kendi yanına gönderdiğini ve cipin devrini oğlunun üzerine yapılmasını istediğini anlatan Nevzat Kuruel, "Satışı yaptık. Cip bende kaldı, M.K.'nin oğlu S.K., İstanbul'a gitti. 2 hafta sonra ben de para almak için İstanbul'a M.K.'nin yanına gittim. Bana birkaç günlük bir sıkışıklık yaşadığını, cipin parasını sonra göndereceğini söyledi. Ardından birkaç telefon görüşmesi yaptı ve bana, 'Senin cip bugün yarın bana lazım. Sen şimdi Antalya'ya dön. Ben haftaya cipini getiririm' dedi ama getirmedi. Bana paramı da vermedi" dedi.
'BİRÇOK SUÇ KAYDI VARMIŞ'
Başına bu durum gelince M.K. hakkında araştırma yaptığını söyleyen Nevzat Kuruel, "Meğer benim 'yardımsever' diye bildiğim insanın çoğu dolandırıcılık olmak üzere birçok suç kaydı varmış. Geçmişte Mersin'de sahte dolar nedeniyle bir arkadaşıyla yakalanıp, hapis yatmış. Bu adamın üzerinde tek bir kuruşluk bile mal varlığı yok. Ben, yetkililerden aracımın üzerine 'satılamaz' şerhi koymalarını istiyorum" diye konuştu.
'AKLI ANLAMA YETENEĞİ KIT BİR ADAMSIN'
Nevzat Kuruel, 2018 yılında bankadan ihtiyaç kredisi kullanarak aldığı cipin hala kredi taksitlerini ödediğini de söyledi. M.K. hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra kendisiyle WhatsApp'tan yazıştıklarını anlatan Nevzat Kuruel, "Bu yazışmalar sırasında paramı ya da arabamı isteyince M.K. bana 'Nevzat bir daha hiç görüşmeyelim. Sen kalın kafalı aklı anlama yeteneği kıt bir adamsın. Gereksiz ve asılsız davanı çekip karşıma gelmeden seninle ilgili hiçbir adım atmayacağım' diye cevap yazdı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat MİTHAT ABAKAN
2021-08-29 12:42:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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