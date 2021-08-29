Yangınzede çocuklar otelde gün boyu eğlendi

Manavgat Belediyesi’nce yangınzede çocukların rehabilitasyonu amacıyla başlatılan ‘Manavgat’ın Anka Kuşları’ projesi devam ediyor. Daha önce Travma Odaklı Oyun Terapisi eğitimleri alan çocuklar projenin ikinci etabında, bir otelde gün boyunca ağırlanarak eğlenceli zaman geçirdi

Manavgat Belediyesi, yaşanan büyük yangın felaketine maruz kalmış afetzede çocukların ruh sağlıklarını iyileştirmek, onları yeni yaşamlarına adapte etmek amacıyla tasarlanan “Manavgat’ın Anka Kuşları” isimli projesini etap etap sürdürüyor. Proje kapsamında Manavgat Belediyesi’nin uzman eğitim kadrosu ve gönüllü milli eğitim öğretmenleri işbirliğinde yürütülen proje kapsamında 216 yaş aralığındaki çocuklar aileleriyle birlikte yangın ortamlarındaki evlerinden çıkarılarak Ilıca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ‘Acil Travma Odaklı Oyun Terapisi’ eğitimleri aldı. Projenin ikinci etabında çocuklar ve ailelerinin otel ortamında keyifli bir gün geçirmeleri sağlandı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de otele gelerek çocukların bu eğlenceli gününe ortak oldu.



“Kahvaltı, animasyon ve havuz”

Yangınzede çocuklar ve aileleri, Manavgat Belediyesi’nin uzman eğitim kadrosu tarafından sabah saatlerinde evlerinden alınarak otobüslerle bir otele getirildi. Otelde çocukları masal kahramanları karşıladı. Hep birlikte eğlenceli bir şekilde yapılan kahvaltının ardından otel marketinden çocukların havuzda ve açık alanda kullanabilecekleri mayo, şapka, şort, havlu, terlik, kolluk gibi malzemeler hep birlikte eğlenceli bir şekilde alındı. Daha sonra oyun odasına geçen çocuklara otel animasyon ekibi çeşitli gösteriler yaptı. Açık alan etkinlikleri ve çocuk oyunlarıyla gün boyunca eğlenen çocuklar ve aileleri, havuza da girerek serinledi. Gün boyunca Manavgat Belediyesi’nin uzman eğitim kadrosu çocuklara eşlik etti. Çocukların eğlencelerine ortak olmak için otele gelen Başkan Şükrü Sözen de onlarla espriler yapıp, sohbet etti.



“Proje devam edecek”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Kentimizde yaşanan yangın felaketine şahit olmuş afetzede çocuklarımızın ruh sağlıklarını son derece önemsiyoruz. Bu yüzden terapi eğitimlerimizi başlattık. Bu süreçte ilk etapta oyun terapisi çalışmaları yapıldı. Projemizin ikinci etabında ise onlara keyifli bir gün yaşatmak istedik. Onların sıkıntılarını bir nebze de olsa unutarak geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarına vesile olmak istiyoruz. Çocuklarımız bizim küllerinden yeniden doğan Anka Kuşlarımız. Atatürk Türkiye’sinin teminatı olan bu güzel çocuklarımızın hafızasında olumsuz bir şey kalmaması en büyük temennimiz. Bunu sağlayabilirsek ne mutlu bize. Projemiz tüm mahallelerimizde devam edecek” ifadelerini kullandı.

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