Antalya’da 4 ton kaçak midye ele geçirildi İstanbul’dan kamyona yüklenip Antalya’ya getirilen 317 çuval midye, polis baskınıyla ele geçirildi Halk sağlığını tehdit edecek durumdaki midyeler, zabıta ekiplerince imha edildi

Antalya’da halk sağlığına uygun olmayan yaklaşık 4 ton ağırlığında 317 çuval midye, polisin yaptığı operasyonla ele geçirildi. Midyeler, zabıta ekipleri tarafından imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan bir kamyona yüklenen 317 çuval midye, Kepez ilçesi Göksu Sokak'taki başka bir kamyona yükleneceği sırada polis ekipleri baskın düzenledi. Midyeler bir başka kamyona yüklenirken ekipler tarafından her iki sürücü de yakalandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kepez Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemede, midyelerin kaçak ve halk sağlığını tehdit edecek durumda olduğu tespit edildi. Yaklaşık 4 ton ağırlığındaki yüzlerce çuval midye, zabıta ekiplerince imha edildi. Para cezası uygulanan iki sürücü ise polis merkezine götürüldü.

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