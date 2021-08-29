5 yıldızlı otelde staj yapan Hediye, minibüs çarpmasıyla yaşamını yitirdi

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpmasıyla ağır yaralanan Hediye Aksoy (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. KadriyeBelek turizm yolundan karşıya geçmek isteyen Hediye Aksoy'a, Yusuf Kurt'un kullandığı 07 AAN 059 plakalı minibüs çarptı. Yola savrulan genç kız yerde hareketsiz kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Hediye Aksoy, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Müdahaleyle hayata döndürülen Hediye Aksoy, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada da fenalaşan Hediye Aksoy, kurtarılamadı.

Hatay'dan staj yapmak için Serik'teki 5 yıldızlı otele geldiği belirtilen Hediye Aksoy'un cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Minibüsün şoförü Yusuf Kurt ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-08-29 16:24:42



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