Ağa takılan yavru köpek balığını kurtarıp, denize bıraktı

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde amatör balıkçı, ağına takılan yavru köpek balığını kurtarıp, denize bıraktı.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde balık tutmak için denize açılan amatör balıkçı Ümit Bucaklıoğlu, suya bıraktığı ağına yavru köpek balığı takıldığını fark etti. Bucaklıoğlu, yavru köpek balığını ağdan kurtardıktan sonra denize bıraktı. Yavru köpek balığı suda gözden kayboldu.

Ümit Bucaklıoğlu, "Balık tutmak için arkadaşımla denize açıldık. Ağa takılan yavru köpek balığını görünce önce şaşırdım ama sonra hemen kurtardım ve denize bıraktım" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-08-29 17:24:01



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