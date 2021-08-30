TFF 1. Lig: Denzilispor: 0 - MKE Ankaragücü: 3 (Maç sonucu)

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TFF 1. Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Antalya'da oynanan maçta Denizlispor, MKE Ankaragücü'ne 30 mağlup oldu.





Maçtan dakikalar

10. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında Yusuf’un şutunda top ağlara gitti. 01

20. dakikada sağ kanattan Erdem'in kullandığı köşe atışında kale önünde Ali Kaan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 02

40. dakikada Cem Ekinci, girdiği ikili mücadelede Denizlisporlu Gökhan’a sert hareketinden dolayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

45+2. dakikada Mehmet Murat’ın pasında topla buluşan Ali Kaan rakip ceza alanı girdi. Kaleci Akın ile karşı karşıya kalan Ali Kaan’ın vuruşunda top ağlara gitti. 03

52. dakikada Oğuz Yılmaz’ın rakip ceza alanı dışından çektiği sert şut yan kale direğinden döndü.

75. dakikada ikili mücadelede Ariyibi’ye sert faul yapan Erdal Akdarı kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

83. dakikada Geraldo’nun ceza sahası içinden vuruşunda top ön direkten oyun alanına geri döndü.



Stat: Akdeniz Üniversitesi

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Orkun Aktaş xx, Samet Özkul xx

Denizlispor: Stachowiak x, Özer x, Muhammet Gönülaçar x, Oğuz x, Gökhan x, Darri x, Muhammed Özkal x (Erdal Akdarı dk. 46 x), Mustafa x, Mehmet Ali (Okan dk. 34 x), Muhammet Eren (Onazi dk. 58 x), Tusha x

Yedekler: Abdülkadir Sünger, Asım Hamzaçelebi, Bünyamin Balat, Emre Sağlık, Kadir Kurt, Hüseyin Furkan Uslu,

Teknik direktör: Bulut Turhan

Ankaragücü: Akın xx, Yusuf xxx, Pinto xx, Sinan xx, Erdem xx, Ali Kaan xxx (Ulaş Yılmaz dk. 90+2 ?), Cem Ekinci xx, Hasan Hüseyin xx (Geraldo dk. 46 x), Mehmet Murat xx (Chahechouhe dk. 82 ?), İshak xx (Abdullah dk. 84 ?), Eren Derdiyok x (Ariyibi dk. 61 x)

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Erdi Dikmen, Şahverdi Çetin, Ulaş Yılmaz, Bartolomeu, Sıtkı Ferdi İmdat

Teknik Direktör: Necati Erkmen

Goller: Yusuf (dk. 10), Ali Kaan (dk. 20 ve 45+2) (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kartlar: Cem Ekinci (dk. 40) (Ankaragücü), Erdal Akdarı (dk.75) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Özer, Onazi, Muhammet Gönülaçar (Denizlispor), Pinto, Erdem (Ankaragücü)

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