Antalyaspor’un bu sezonki 4 golünün 3 golü penaltıdan

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FT Antalyaspor, geride kalan 3 haftada attığı 4 golün 3’ünü penaltılardan buldu.

Yeni sezona genç ve deneyimli futbolcuları harmanlayarak başlayan Antalyaspor, ligin ilk haftasında sahasında Göztepe ile 11 berabere kaldı. Kırmızıbeyazlıların golünü penaltıdan Fredy kaydetti. Güney ekibi, önemli gol pozisyonları yakalamasına rağmen 2. haftada deplasmanda Fenerbahçe’ye 20 mağlup oldu. Antalyaspor, 3. haftada ise son dakikaları büyük heyecana sahne olan maçta Çaykur Rizespor’u 32 mağlup etti. Kırmızıbeyazlıların gollerini ikisini penaltıdan olmak üzere ABD’li forvet Haji Wright attı.

Ligde topladığı 4 puanla averajla 11. sırada yer alan Antalyaspor’da atılan 4 golün 3’ü böylelikle penaltı noktasından gelmiş oldu.

Antalyaspor, 3 günlük iznin ardından 12 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başlayacak.

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