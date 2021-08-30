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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi önünde çelenk koyma töreni

İHA

Büyükşehir Belediyesi önünde çelenk koyma töreni

30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yıldönümü nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir tarafından hizmet binası önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında hazırladığı ve gün boyu sürecek kutlama programı Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törene Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Daire Başkanları, zabıta ve güvenlik personelleri katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Tören İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

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