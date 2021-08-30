Büyükşehir Belediyesi önünde çelenk koyma töreni

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yıldönümü nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir tarafından hizmet binası önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.



Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında hazırladığı ve gün boyu sürecek kutlama programı Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törene Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Daire Başkanları, zabıta ve güvenlik personelleri katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Tören İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.