Kemer Belediyesi Çocuk ve Gençlik Bandosu Başkan Topaloğlu ile bir araya geldi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi Çocuk ve Gençlik Bandosundaki genç müzisyenlerle ile bir araya geldi.

Henüz yeni kurulan takım, Kemer’de bir otelde Başkan Topaloğlu’nun misafiri oldu. Kemer Belediyesi Çocuk ve Gençlik Bandosu Şefi Furkan Üstündağ eşliğinde ‘Kemer’de sanat var’ sloganıyla yola çıkan genç müzisyenler düzenlenen etkinlikte Başkan Topaloğlu ile yemek yiyerek sohbet etti. Gençlerle tek tek konuşan Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, “Furkan Üstündağ’ın eşliğinde müzik hayatına adım atan çocuklarımızla bir araya geldik. Kısa sürede büyük işler yaptılar. Geçen gün de Türkiye’nin ünlü opera sanatçısı tenor Hakan Aysev ile bir konser verdiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Gençlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kemer’de sanat var” diye konuştu.

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