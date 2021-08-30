30 Ağustos etkinlikleri, Finike’de çelenk sunumu ile başladı

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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. Yıldönümü münasebetiyle Finike Atatürk Parkı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törene, Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Finike Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike İlçe Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka, daire amirleri, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan program, şehitlere saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Program, Jandarma asb. Üçvş. Hakan Altınok’un günün anlam ve önemini belirten konuşması ile sona erdi.

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