30 Ağustos’u 3 bin 24 rakımlı tepeye Türk bayrağı dikerek kutladı 3 bin 24 rakımlı tepeye Türk bayrağı diken Dede: “Önce vatan diyen şehitlerimiz aklıma geldi”

Motosiklet tutkunu Şaban Dede, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Batı Torosların en yüksek noktalarından olan 3 bin 24 rakımındaki Uyluk Tepesi'ne Türk bayrağı dikti. Bayrağı diken Dede, “Her yıl yapmakta olduğumuz bu güzel merasimi başaracağım dedim ve başardım. Çok zor olsa da buna değerdi. Çünkü önce vatan diyen şehitlerimiz aklıma geldi. Ölüyor olsam son nefesim de olsa o bayrak oraya dikilecekti” dedi.

Motokros motosiklet tutkunları ile 6 yıldan beri aynı noktaya Türk bayrağı diken Şaban Dede (37) ve arkadaşları bu yıl 7. kez 3 bin 24 rakımındaki Uyluk Tepesi'ne Türk bayrağı dikti. Kaş ilçesi Gömbe Yaylası sınırları içinde bulunan noktada 6 yıldan beri ay yıldızlı bayrağı diken Şaban Dede ve arkadaşları, bu sabah motosiklet ile Uyluk Tepesi'ne çıktı.

Muğla ve Antalya il sınırında bulunan 3 bin 24 rakımındaki Batı Torosların en yüksek ikinci dağı olan Uyluk Tepesi'ne çıkarak ay yıldızlı bayrağı diken Şaban Dede sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, “Bugün 3 bin 24 rakımlı Uyluk Tepesi'ne bayrağımızı astık. 6 yıldan beri gerçekleştirdiğimiz bayrak dikme merasiminin bu yıl 7.'sini gerçekleştirdik. Biz bunu bir gelenek haline getirdik. Bu yıl ise Covid19 hastalığı geçirdim günlerce yatakta yattım. Karantina sürecim 5 gün önce bitmiş ama yorgun ve güçsüzdüm. Akciğerlerim nefes alıp verirken vücudum efor harcarsa beni yorgun güçsüz bırakıyordu ve 30 Ağustos gelmişti her yıl düzenlenen bayrak asma ve yenileme olayı vardı çok yorgundum ama vazgeçmedim o bayrağı oraya ne olursa olsun Enduro motorumla dikmeli ve yenilemeliydim. İşin ucunda ölüm de olsa kanımın son damlasına kadar da olsa bu bayrak asılmalıydım. Uçurumlardan dev kayaları aşıp zorlu bir yol beni bekliyordu buralara araç gelmez insanlar buraya 4 ve 5 saatte tırmanır ve çok zor bir yerdir. Her yıl yapmakta olduğumuz bu güzel merasimi başaracağım dedim ve başardım. Çok zor olsa da benim için buna değerdi. Çünkü önce vatan diyen şehitlerimiz aklıma geldi. Ölüyor olsam son nefesim de olsa o bayrak oraya dikilecekti” açıklamasında bulundu.

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