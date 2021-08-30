Finike’de kadınlar, denizde Türk bayrağı açtı

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Antalya’nın Finike ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bir grup kadın, denize girerek Mustafa Kemal Atatürk’ünde resminin bulunduğu Türk Bayrağını açarak 30 Ağustos’u kutladı.

Finike’de 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebi ile toplanan bir grup kadın, Taş ocağı mevkiindeki bir plajda denize girerek Atatürk portresinin bulunduğu Türk Bayrağını açarak 30 Ağustos’u kutladı.

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