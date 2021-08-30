Antalya Caddelerinde mobil kortej coşkusu

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümünde mobil kortej düzenledi. Cam Piramit önünden başlayan ve onlarca araçtan oluşan kortej Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerini dolaşarak zafer coşkusu yaşattı.

30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 99. Yıldönümü Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan programla kutlandı. Büyükşehir Belediyesi’nin araçlardan oluşan mobil kortej geleneği Zafer Bayramı’nda da bozulmadı. Araçların yer aldığı kortej Antalya caddelerini renklendirdi.



Saat 14.00’de Cam Piramit’ten hareket eden kortejde Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası’nın öncülüğünde mobil etkinlik otobüsü, itfaiye araçları, klasik araçlar, offroad araçları, motorlar, vosvos arabalar yer aldı. Bayraklarla süslenen arabalar Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerini dolaşarak Antalyalıların bayramını kutladı. Kortejin geçtiği güzergahta bulunan araçlar kornalarıyla coşkuya ortak olurken, vatandaşlar da yol kenarlarından evlerinin balkonlarından ve işyerlerinin önünden coşkuya ortak oldu. Mobil Etkinlik otobüsünden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in selamlarının da iletildiği kortejde şarkılar ve marşlar söylendi.

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