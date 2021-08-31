Konyaaltı’nda okullar yeni döneme hazır

Konyaaltı Belediyesi, yeni eğitimöğretim yılı öncesi ilçedeki okullarda bakımonarım, boyama ve asfalt çalışmaları yaparak, okulları yeni döneme hazırladı.

Konyaaltı Belediyesi, ilçedeki okullarda bakımonarım, boyama ve genel temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Z.MarselZ.Denizhan Öner İlk ve Ortaokul’nda içidış cephe boyama çalışmalarını bitiren ekipler, Aşağı Karaman İlk ve Ortaokulu’nda ise koridorlar, ana merdivenler ve yangın merdivenlerinde boyama çalışmaları gerçekleştirdikten sonra temizlik yaptı. Belediye, aynı zamanda Fahrettin Sert Ortaokulu’nda bahçe zeminine asfalt serimi yaparak, çevre düzenlenmesi yaptı.



“Eğitime sağlıklı ortam”

Okullarda fiziki koşulları daha iyi noktaya taşıyabilmek adına belediye olarak her türlü desteği verdiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, eğitim öğretim yılı içinde bölgedeki okullara desteklerinin aralıksız devam edeceğini söyledi. Çoğunlukla kırsal okullarda bu çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Başkan Esen, peyzaj düzenlemesinden, boyabadana çalışmasına kadar birçok kalemde çalışma yürüttüklerini kaydetti. Son olarak Aşağı Karaman ve Z.MarselZ.Denizhan Öner İlk ve Ortaokulları’nda bakımonarım ve boya işi yaptıklarını dile getiren Başkan Esen, okul binalarının temizliğinin de sağlandığı, bu çalışmalar ile öğrenci ve öğretmenlere daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim yapmalarını sağladıklarını ifade etti. Başkan Esen, okullardan gelen talep doğrultusunda bu çalışmalara dönem içerisinde de devam edeceklerini bildirdi.

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