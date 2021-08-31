Yaralı caretta ihbarına gitti, ölüsüyle karşılaştı Kurtarmaya gittiği carettanın ölüsüyle karşılaşınca büyük üzüntü yaşadı

‘Denizde yaralı caretta var’ ihbarı üzerine geldiği Boğaz Otel sahilinde ölü caretta ile karşılaşan DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, büyük üzüntü yaşadı. Akyol, carettanın sol uyruğundaki yaradan başka yarası olmadığını muhtemelen boğazına takılan bir şeyden dolayı boğularak ölmüş olabileceğini söyledi.

Sorgun’da bulunan Manavgat Belediyesine ait Boğaz Otel sahilinde bir caretta caretta’nın dalgalar arasında batıp çıktığı, yaralı olabileceğine dair ihbar alan kısa adı DEKAFOK olan Deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları ve kum zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seher Akyol harekete geçti.

ATV’siyle kısa sürede Boğaz Otel sahiline gelen Akyol, yaralı olarak ihbar edilen carettanın ölü olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. Ölü carettanın başında uzun süre sessizce bekleyen Akyol, yeni bir can kaybı yaşamanın üzüntüsü içerisinde olduğunu belirterek, “Vücudunun sol uyruğunda bir ip izi var. Başka yerinde hiçbir problem yok. Muhtemelen boğazında bir şeyler yutmuş ve boğularak ölmüş. 12 – 15 yaşlarında caretta caretta. Umuyoruz bu son olur. Tabii ki hayvanın hayvana yaptığı ölümler olabilir ama insan faktörlü ölümler canımızı çok sıkıyor. Bunları engellemek için elimizden geleni yapacağız. Bugün yine bir can gitti. İnşallah bu son olur. Bakın uyruklarına ip izleri çok bariz” dedi.

Bölgedeki sahil banında bulunan işletmelerin duyarlılığı sayesinde kendisinin telefonla arandığını belirten Akyol, “Bana yaralı bir kaplumbağa olduğunu söylediler. Yaralı umuduyla gelmiştik hatta veterinerimizi de ayarladık. Ama maalesef ki karşımıza çıkan bir ölüm çok acı verici bir ölüm. Sol uyruğundan başka yara yok. Ortalama 1 hafta olmuş. Çok sağlıklıymış. Çok güzel bir dişi kaplumbağaymış. Eminim ki bu sene yumurtalarını bıraktı. Ve yavruları da çıktı gitti. Herkese buradan çağırıda bulunuyorum. Lütfen daha duyarlı olalım. Carettalar bizim için çok önemli. Özellikle deniz analarından bizleri koruyor. İstilacı balon balıklarının yumurtalarını tükettikleri ile ilgili öngörü var. Sizden isteğim onlara sahip çıkalım. Nesli tükenme tehlikesi altında ve dünyada korunuyor. Sizden desteğinizi istirham ediyoruz” diye konuştu.



Müzede sergilenecek

Ölü caretta carettayı gömülmek üzere boğazda bulunan gözlem merkezine götüren DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, carettanın gömülerek bekletileceğini, daha sonra da müzelerde sergileneceğini sözlerine ekledi.

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