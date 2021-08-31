HayatPark’ta Zafer Bayramı coşkusu

Konyaaltı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında HayatPark’ta düzenlediği etkinliğe ilgi gösterilirken, çocuklar ve katılımcılar Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ile Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterileri eşliğinde keyifli vakit geçirdi.



Konyaaltı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla HayatPark’ta düzenlediği etkinlikle katılımcılara keyifli bir akşam yaşattı. Ailelerin ilgi gösterdiği etkinlikte, Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası sahne aldı. Performansları ile beğeni toplayan orkestradan sonra, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Etkinlikte konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, dünyada eşi benzeri olmayan bir zaferin anmasını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kurtuluş Savaşı’nda vatanını korumak için Anadolu’da filizlenen direniş hareketlerinin 30 Ağustos günü zafer elde ederek Türk milletinin geri çekilme kaderini değiştirdiğini ifade eden Esen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde elde edilen bu büyük zaferle işgalci ülkelere geçit verilmediğinin altını çizdi.



“Zaferimizin dünyada eşi benzeri yok”

30 Ağustos’ta düşmana karşı elde edilen zaferin, dünyada bir benzeri olmadığını söyleyen Esen, “Dönemin zor koşulları altında, dönemin en güçlü ülkelerine karşı elde edilen zafer elbette benzersizdir” dedi. Düşman işgalinden sonra Anadolu’da yavaş yavaş direniş tomurcuklarının yeşerdiğini belirten Başkan Esen, vatanı düşman işgalinden kurtarma ve koruma içgüdüsünün gün geçtikçe arttığını, daha sonra da tek çatı altında birleştiğini ifade etti. Başkan Esen, “ Ülkenin her yerinde küçük küçük tomurcuklar filiz vermiş ama düşman güçlü. Düşman o kadar güçlü ki önüne gelen hiçbir tomurcuğun yaşamasına fırsat vermiyor. Bu koşullar altında, yani memleketin işgal altında düşman çizmesi altında çiğnendiği günlerde; o büyük kurtarıcı, sadece askeri değil, hem siyasal hem sosyolojik anlamda büyük deha Ulu Önder Atatürk, bu tomurcukları büyük bir ormana çevirmek amacıyla 19 Mayıs 1919’da Bandırma gemisiyle Samsun’a çıktı. Ardından bugün kutladığımız zafer elde edildi. Ama bu zaferin ne kadar zor koşullarda kazanıldığını asla unutmamalıyız” diye konuştu.

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