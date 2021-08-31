Kaş Belediye Başkanı, Silopi Görümlü Belediyesi heyeti ile bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaş Belediye Başkanı, Silopi Görümlü Belediyesi heyeti ile bir araya geldi

İHA

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, kardeş şehir Şırnak'ın SilopiGörümlü heyetini makamında kabul etti.

Kaş Belediye Başkanı, Silopi Görümlü Belediyesi heyeti ile bir araya geldi

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, kardeş şehir Şırnak’ın SilopiGörümlü heyetini makamında kabul etti.
AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve Görümlü Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile bir araya geldi. Görüşmede, Kaş ve Görümlü’nün geleceğine ilişkin ikili ilişkiler ele alındı.
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı konuşmada, her zaman kardeş belediye Görümlü’nün yanında olduklarını söyledi. Heyetin Kaş’a gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Başkan Mutlu Ulutaş, “Bundan sonra da yapılacak kültürel, sosyal ve geleneksel ziyaretler, birbirimizi daha da yaklaştıracak, birliğimizi ve bütünlüğümüzü pekiştirecek” dedi.
Görümlü Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu da iki kardeş şehrin geleceğine katkı sağlayacak projeler için birlikte hareket edeceklerini belirtti. Milletvekili Rizgin Birlik ise Görümlü ile Kaş’ın kardeş belediye olmalarının mutluluk verici olduğunu, bundan sonra da Antalya’nın bu ilçesine her zaman geleceklerini dile getirdi. Heyette, Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar, AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Mahsum Sevimli, önceki dönem Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağıla giren kurtlar 25 koyunu parçaladı, 5 kuzuyu yedi
YEREL HABERLER Ağıla giren kurtlar 25 koyunu parçaladı, 5 kuzuyu ...
Alanya’daki okullar eğitim öğretim yılına hazır
YEREL HABERLER Alanya’daki okullar eğitim öğretim yılına hazır
(ÖZEL) Kamyondan fırlayan lastik kaplaması faciaya sebep oluyordu Portakal bahçesine uçan otomobilde can pazarı: 3 yaralı Kamyondan fırlayan lastik kaplamasına çarpan otomobil, önce çelik bariyerlere çarptı, ardından da portakal bahçesine uçtu Otomobilde sıkışan kadın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile kurtarıldı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kamyondan fırlayan lastik kaplaması faciaya ...
Ağılı basan kurtlar 25 koyunu ve 5 kuzuyu telef etti
YEREL HABERLER Ağılı basan kurtlar 25 koyunu ve 5 kuzuyu telef etti
Kepez’de ücretsiz halk oyunları kursu açılıyor
YEREL HABERLER Kepez’de ücretsiz halk oyunları kursu açılıyor
HayatPark’ta Zafer Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER HayatPark’ta Zafer Bayramı coşkusu
30 Ağustos Kaş’ta Taksim Trio konseri ile kutlandı
YEREL HABERLER 30 Ağustos Kaş’ta Taksim Trio konseri ile kutlandı
‘Kaş'ın Kahramanları Anıtı’ belirlendi
YEREL HABERLER ‘Kaş'ın Kahramanları Anıtı’ belirlendi
Akdeniz meyve sineğine karşı biyoteknik mücadele
YEREL HABERLER Akdeniz meyve sineğine karşı biyoteknik mücadele
Yanan ormanlar için 1 milyon fidan bağışı
YEREL HABERLER Yanan ormanlar için 1 milyon fidan bağışı
Yangının üzerinden 25 gün geçti, hala duman tütüyor
YEREL HABERLER Yangının üzerinden 25 gün geçti, hala duman tütüyor
Yoldan çıkan ambulans az daha eczaneye giriyordu
YEREL HABERLER Yoldan çıkan ambulans az daha eczaneye giriyordu
Özel çocuklara seramik ve el sanatları eğitimi
YEREL HABERLER Özel çocuklara seramik ve el sanatları eğitimi
Alanya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları fener alayıyla son buldu
YEREL HABERLER Alanya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları fener ...
Özel çocuklar için evcil hayvan terapi programı
YEREL HABERLER Özel çocuklar için evcil hayvan terapi programı
Aracın açılır tavanına çıkan şahıs ölüme davete çıkardı Antalya’da aracın açılır tavanından çıkan şahıs cep telefonu kamerasında
YEREL HABERLER Aracın açılır tavanına çıkan şahıs ölüme davete ...
(ÖZEL) Meyve sebze yüklü kamyonet devrildi, karayolu manav tezgahına döndü
YEREL HABERLER (ÖZEL) Meyve sebze yüklü kamyonet devrildi, karayolu ...
Her 100 konuttan 59'u deprem sigortalı
YEREL HABERLER Her 100 konuttan 59'u deprem sigortalı
5 yıldızlı caretta tuzağı inadı
YEREL HABERLER 5 yıldızlı caretta tuzağı inadı
Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Antalya sembolünü arıyor ATSO, Cumhuriyetin 100.Yılını simge eserle taçlandıracak Seçilen proje fikirlerine 5 bin TL ödül
YEREL HABERLER Antalya sembolünü arıyor ATSO, Cumhuriyetin ...
Antalya merkezli 3 ilde FETÖ\PDY operasyonu
YEREL HABERLER Antalya merkezli 3 ilde FETÖ\PDY operasyonu
Düğünde altın yerine gelin ve damada sigara taktılar Tiryaki damada beşi bir yerde sigara sürprizi damat ve gelini şaşkına çevirdi Altın yerine sigara takılan damat: “Düğün sonrası evimize geldikten sonra sigaram kalmamıştı. Takı çantasının içinden aldım bir tane açtım” "Ben sağlıkçıyım, kimseye de içmesini tavsiye etmiyorum"
YEREL HABERLER Düğünde altın yerine gelin ve damada sigara ...
(ÖZEL) Kliması bozuldu, serinlemek için girdiği kasap dükkanında ölü bulundu Serinlemesi için anahtar verdiği yaşlı adamı iş yerinde klima karşısında ölü buldu Geçici olarak kapalı olan kasap dükkanına serinlemek için giren yaşlı adam, sandalye üzerinde ölü bulundu Kalp rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen yaşlı adamın, ölmeden önce ‘ölürsem mezarıma kimse gelmesin’ dediği öğrenildi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kliması bozuldu, serinlemek için girdiği kasap ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.