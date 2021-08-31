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Oğluna yardım eden genç ölümden döndü: Sen de artık evladımsın

DHA

Oğluna yardım eden genç ölümden döndü: Sen de artık evladımsın


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Sayman'a (35) yardım etmek isteyen 3 kişiye minibüs çarptı. Sayman'ın babası Saim Sayman, kaza sırasında tişörtünü çıkarıp oğluna yardım ederken minibüsün çarpması sonucu yaralanan Ferhat Baran'a (28) "Sen de artık evladımsın" dedi.
Kaza, 27 Ağustos günü saat 22.30 sıralarında, Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Sayman yönetimindeki 07 AKA 954 plakalı motosiklet, kontrolsüz kavşakta Yunus Emre Özdemir'in kullandığı 42 TM 283 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sayman ağır yaralandı. Sayman'ın yardımına, diğer aracın sürücüsü Özdemir ile çevredeki Ferhat Baran ile Azeri uyruklu Şamil İslam Aghaliye koştu. Bu sırada 07 HPB 66 plakalı minibüs, yaralı sürücü ile yardımına koşanlara çarptı. 4 kişi, yaklaşık 10 metre savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılardan Sayman ve Aghaliye, Manavgat Devlet Hastanesi'ne, Özdemir ve Baran da özel hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Sayman özel bir hastaneye sevk edildi.
Kazadan sonra bölgede toplananlar, alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücünü dövdü. Kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.
'OĞLUMA ÇARPIP KAÇMIŞLAR'
Özel hastanede tedavisi süren Hasan Sayman'ın annesi Gülfinaz Sayman (55) ile babası Saim Sayman (58) kaza ile ilgili detayları DHA'ya anlattı. "Benim oğluma çarpıp kaçmışlar. Karşıdan gelen ve tişörtünü çıkarıp oğluma yardım edene de zararı dokundu" diyen Gülfinaz Sayman, oğlunun hayati tehlikesinin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Öğrendiğim kadarıyla minibüs sürücüsü serbest kalmış. Sürücünün bir an önce cezalandırılmasını istiyorum. Çok üzgünüm. Çocuğumun hayati tehlikesi devam ediyor. Perişan durumdayım. Hastanenin önünden evime bile gidemiyorum. O yardım eden arkadaşa da tüm milletimize de teşekkür ediyorum."
Saim Sayman ise özellikle oğlunun hayatını kurtarmak için tişörtünü çıkaran ve yaraya tampon uygulayan Ferhat Baran'a teşekkür ederek, "Oğlumu kurtaran o çocuğa yardım edene, herkese çok teşekkür ederim. Özellikle tişörtünü çıkarıp yardım eden o çocuğun psikolojisi bozulmuş. Beni her zaman arıyor. Benim oğluma sarılmak istiyormuş. Herkes oğluma dua etsin" dedi. Cep telefonu ile Baran'ı arayan Sayman, "Sen de artık benim evladımsın" diyerek gözyaşlarını tutamadı.
'KAFAMI KALDIRSAM KAFAM KOPACAKTI'
Kazada yaralanan Ferhat Baran da kaza anı ile ilgili şunları söyledi:
"O an, ben de ölümden döndüm. Sadece yaralının kurtulması için uğraştım. Motosikletle oradan geçerken, kaza geçiren arkadaş yolun ortasında yatıyordu. Yanına gittim, kanaması çoktu. Hemen tişörtümü çıkardım. Yarası çok büyüktü. Hemen tişörtümle tampon yapmaya başladım. Sonrasında kafamı kaldırdığımda araç saçımı sıyırdı. Elime vurdu. O an kafamı kaldırmasam, araç kafamı kopartacaktı. Kolumu alçıya almışlardı. Rapor için hastaneye geldim. Psikolojim de bozuldu. 4 gündür ne yemek yiyebiliyorum ne uyuyabiliyorum."
İKİ KADIN ARAÇTAN NE ALDI?
Kaza anı ile ilgili görüntülere de dikkati çeken Baran, "Kaza anında bir vatandaş, canlı yayın yapmış. 30'uncu dakikasında iki kadın kaza yerine geliyor ve bize çarpan minibüsten bir şeyler alıyor. Çok merak ettim. Orada ne arıyorlar? Acaba arabada uyuşturucu mu vardı, telefon mu vardı? Öğrendiğim kadarıyla o araca kimse müdahale edemez. O an gerçekten üzerime düşeni yaptım. Kim olsa aynısını yapardı diyemeyeceğim. Görüyorsunuz adam orada ölüyor. Ama yanından geçip gidenler vardı. Sadece insanlık görevimi yaptım" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-08-31 15:32:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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