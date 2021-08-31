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Antalya 8 ayda 5 milyon yabancı turist ağırladı Antalya Havalimanı iç ve dış hatlara 38 bin 107 uçakla toplam 6 milyon 415 bin 659 kişi geldi Dış hatlara gelen yolcu sayısı 4 milyon 978 bin 36 olarak kayıtlara geçerken, en çok turistin geldiği ülke Rusya oldu Sadece Ağustos ayında havayoluyla 1 milyon 750 bin turist kente giriş yaptı Turizmci Korhan Alşan: "Sezonu 10 milyona yakın turistle kapatabiliriz”

İHA

Antalya 8 ayda 5 milyon yabancı turist ağırladı Antalya Havalimanı iç ve dış hatlara 38 bin 107 uçakla toplam 6 milyon 415 bin 659 kişi geldi Dış hatlara gelen yolcu sayısı 4 milyon 978 bin 36 olarak kayıtlara geçerken, en çok turistin geldiği ülke Rusya oldu Sadece Ağustos ayında havayoluyla 1 milyon 750 bin turist kente giriş yaptı Turizmci Korhan Alşan: "Sezonu 10 milyona yakın turistle kapatabiliriz”

Turizmin başkenti Antalya’ya 1 Ocak 30 Ağustos tarihleri arasında 28 bin 71 uçakla 4 milyon 978 bin 36 turist geldi. Gelen turistlerden 1 milyon 766 bin 998’u Ruslardan oluştu. Havalimanı iç ve dış hatlara 38 bin 107 uçakla gelen toplam yolcu sayısı ise 6 milyon 415 bin 659 olarak kayıtlara geçti. Gidişata göre sezonu 10 milyona yakın turist ile kapanabileceğini söyleyen Turizmci Korhan Alşan, “Geçen sene Antalya, 3 buçuk milyon turist ağırladı. Şimdiden Ağustos sonu itibari ile 5 milyonları görmüş olmamız sene sonunun 9 ila 10 milyon arasında turist ile kapanabileceğini gösteriyor" dedi.
Turizmin başkenti Antalya, pandeminin devam etmesine karşın turizmde geçen yıla oranla bu yıl büyük bir çıkış yakaladı. Aşılama oranında Türkiye’de ilk 10 şehir arasında yer alan Antalya’ya, 01 Ocak30 Ağustos tarihleri arasında havayoluyla 38 bin 107 uçak ile toplam 6 milyon 415 bin 659 kişi geldi. Gelen yolcuların 4 milyon 978 bin 36’sı 28 bin 71 uçakla dış hatlar terminaline, 1 milyon 437 bin 623’ü de 10 bin 36 uçakla iç hatlar terminaline giriş yaptı.

En fazla turist Rusya’dan
Gelen turistlerden ise ilk sırayı 1 milyon 766 bin 998 yolcuyla Rusya, ikinci sırayı 859 bin 157 yolcuyla Ukrayna, üçüncü sırayı da 835 bin 993 yolcuyla Almanya oluşturdu. İlk üç sırayı, Polonya 265 bin 889, Kazakistan 140 bin 10, Romanya 122 bin 842, Belarus 101 bin 769, Moldova 94 bin 484, Sırbistan 83 bin 414, İsviçre 77 bin 616 yolcuyla takip etti.

Sadece Ağustos’ta 1 milyon 750 bin turist
Fraport TAV Antalya Havalimanı verilerine göre,130 Ağustos tarihleri arasında iç hatlara bin 929, dış hatlara 9 bin 489 olmak üzere toplam 11 bin 418 uçak iniş yaptı. İç hatlara 301 bin 808, dış hatlar terminaline ise 1 milyon 750 bin 344 yolcu olmak üzere toplam 2 milyon 52 bin 152 yolcu kente giriş yaptı.

“Sezonu 10 milyona yakın turistle kapatabiliriz”
Gidişata göre sezonu 10 milyona yakın turist ile kapanabileceğini söyleyen Nirvana Hotels Grup Ceo'su Korhan Alşan, “Geçen sene Antalya, 3 buçuk milyon turist ağırladı. Şimdiden Ağustos sonu itibari ile 5 milyonları görmüş olmamız sene sonunun 9 ila 10 milyon arasında turist ile kapanabileceğini gösteriyor. Bu da geçen seneye göre 2 buçuk kat artışı gösteriyor. 2019’a göre hala gerideyiz. Aşılama artışından dolayı turizm sezonunun 2022’de daha iyi olacağını düşünüyorum. Sayılara bakıldığında Antalya için Rusya ve Almanya ilk sıralarda gözüküyor. Özellikle Rusya’nın baskın bir performansı var. Rusya 22 Haziran’da açılmasına rağmen bu performans söz konusu” diye konuştu.

“Başarılı bir sezon”
Başarılı bir sezon geçirdiklerine değinen Alşan, “Yangın döneminde, Ağustos’un ilk haftasında biraz akışlarda türbülans yaşandı. Sürecinde iyi yönetilmesi ve çabuk toparlanması ile birlikte eski düzene dönüldü. Okulların açılması, Eylül ayındaki rezervasyonları biraz etkileyebilir. Doğu Avrupa pazarları, bir Rusya, Ukrayna kadar baskın olmasa da bizim için önem taşıyor. Baltık, Balkan pazarları, Kazakistan önemli. Batı Avrupa’nın diğer pazarları ile ilgili henüz istediğimiz verim yok. Zaman içerisinde korona virüse bağlı olarak pazarlama atakları ile değişecektir. Rusya, Kazakistan gibi Orta Doğu pazarları çok daha çabuk dönüş yapabiliyor. Bu rakamlar gerçekten kötünün iyisi. Başarılı bir sezon diyebiliriz sektör açısından” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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