Yaralı yaban keçisi, tedavisi için hayvanat bahçesine getirildi

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Antalya’nın Akseki ilçesinde yaralı halde bulunan yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü av koruma ekibi tarafından tedavisi yapılmak üzere Antalya Hayvanat Bahçesine götürüldü. Yaralı keçi, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Akseki DKMP Şefliğine gelen bir ihbarla Antalya’nın Akseki İlçesi, Sadıklar Mahallesi çeşme mevkiinde ormanlık alanda 1 adet yaban keçisinin hareketsiz bir şekilde durduğu bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden av koruma ekibi, yaralı keçinin dişi olduğu, gözlerinde ise kızarıklık ve hasar oluştuğu tespit etti. Yaralı yaban keçisi, tedavisi yapılmak üzere Antalya Hayvanat Bahçesine götürüldü.

Yaralı yaban keçisi, Antalya Hayvanat Bahçesindeki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

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