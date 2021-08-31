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TSKGV’ye iş yerini bağışlayan hayırsevere altın madalya ve berat verildi

İHA

TSKGV’ye iş yerini bağışlayan hayırsevere altın madalya ve berat verildi

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) Antalya Kepez ilçesinde bulunan iş yerini bağışlayan Kadir Çınar’a Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit tarafından altın madalya ve berat belgesi verildi.
Kaymakam Çimşit, Vakfın en önemli görevinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünü artırmak olduğunu belirterek " Kadir Çınar amcamızda Kepez’de bulunan iş yerini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlamış. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ülkemizdeki hayırseverlerin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yaptığı bağışlar inanılmaz derecede büyük. Millet olarak Peygamber ocağı diye de adlandırdığımız Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Milletinin göz bebeğidir. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunan Kadir Çınar amcamıza teşekkür ediyorum” dedi.
Kadir Çınar ise, TSK’nın ülkenin gözbebeği olduğunu söyleyerek, “TSK’nın bunca fedakarlığına rağmen bizler ne kadar bağış yapsak az kalır. Tarafımıza verilen berat belgesi ve madalya bizleri onurlandırmış olup, evimizin güzel köşesine asacağım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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