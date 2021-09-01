Kepez’de ’Kış Spor Okulları’ başlıyor

Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, Ekim ayında başlayacak ‘Kış Spor Okulları’nın planlaması için tüm spor branşı sorumluları ile toplantı yaptı.



Kepez’in ‘Kış Spor Okulları’ başlıyor. Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, Ekim ayının ilk haftasında 10 branşta başlayacak kış spor okullarının planlaması için tüm spor branşı sorumlularının katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Kulüp binasında yapılan toplantıda sona eren yaz spor okullarının değerlendirilmesi yapıldı, Kepez Belediyesi’nin kuracağı kütüphaneler için başlatılan kitap kampanyasına desteğin arttırılması istendi. Futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, güreş, tenis, okçuluk, su topu, yüzme ve tekvando branşlarında yapılacak kış spor okullarının, 6 ile 16 yaş arasını kapsayacağı açıklandı. Kayıt başvurularının ise, kulüp binasında hafta içi mesai saatlerinde alınmaya başlandığı duyuruldu. Toplantıda ayrıca, önümüzdeki günlerde başlatılacak 1865 yaş arası ücretsiz 16 haftalık tenis kursu planlaması da yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.