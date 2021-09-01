Batık avcısı 'Arkeo'ya basınç odası eklendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batık avcısı 'Arkeo'ya basınç odası eklendi

DHA

Batık avcısı 'Arkeo'ya basınç odası eklendi


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)AKDENİZ Üniversitesi'ne (AÜ) bağlı arkeolojik su altı çalışmalarını yürüten ekibin kullandığı ve 3 yıl önce dünyanın en eski ticaret gemisini keşfeden 'Arkeo', dünyada basınç odalı ikinci arkeolojik araştırma gemisi özelliğine sahip.
Kemer'de bulunan AÜ'ye bağlı Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi ekibi, 2013 yılında Antalya'dan başlayarak tüm Akdeniz'i kapsayan arkeolojik sualtı çalışmaları yürütüyor. 2014 yılında envantere dahil edilen 27 metrelik 'Arkeo' adlı su altı araştırma gemisinde, Doç. Dr. Hakan Öniz başkanlığında Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp doktoru ile doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin bulunduğu 15 ila 20 kişi arasında değişen ekip bulunuyor.
200'Ü AŞKIN BATIK TESPİT EDİLDİ
Arkeo araştırma gemisine, Akdeniz Arkeolojisi Derneği'nin desteğiyle 2 ay önce 4 metreye 2 metre ebadında 5 kişilik basınç odası eklendi. Arkeo, basınç odasının monte edilmesiyle dünyada basınç odalı ikinci araştırma gemisi haline geldi. Arkeo ile bugüne kadar su altında 200'ü aşkın batık tespit edildi. Bunlardan en önemlisi ise 2018 yılında keşfedilen 3 bin 600 yıllık, dünyanın en eski ticaret gemisi batığı oldu.
Doç. Dr. Hakan Öniz, Antalya ve Mersin kıyılarında arkeolojik sualtı araştırmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çoğunluğunu Akdeniz Üniversitesi'nin yüksek lisans öğrencilerinin oluşturduğu su altı araştırma ve kazı ekibimiz var. Bu ekip yalnızca ülkemizde değil, dünyada en tecrübeli, en iyi altyapıya sahip ekiplerden biri. Kültür Bakanlığımızın büyük destekleriyle 7 yıldır kullandığımız Arkeo isimli araştırma gemisinin olanaklarını da dahil etmek gerekiyor. Son 3 yıldır daha derinlerde araştırma yapıp, daha derinlerde arkeolojik batıkları belgelemeye başladık" diye konuştu.
BASINÇ ODALI İKİNCİ GEMİ
Milattan Önce 16-15'inci yüzyıla tarihlenen bakır külçe yüklü Tunç Çağı gemisinin kazısına da geçen yıllarda başladıklarını aktaran Doç. Dr. Öniz, "Dalıcılar daha derinlere indikçe vurgun riskiyle karşı karşıya kaldıkları için basınç odasına ya çok yakın araştırma yapmak durumunda ya da gemide basınç odası olması gerekiyor. Bugün dünyada bu imkana sahip arkeolojik araştırma gemi sayısı bir. Akdeniz Üniversitesi basınç odası olan ikinci arkeolojik araştırma gemisine sahip. Böylelikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz artık çok daha emniyetli dalışlar yapabilmekte" dedi.
'BASINÇ ODASI SON DERECE ÖNEMLİYDİ'
3 yıl önce daha derinlerde kazı yapmaya başladıkça vurgun riskini azaltmak amacıyla denizin 5 metre derinliğinde sürekli oksijen soluyabilecekleri oksijen istasyonuna sahip olduklarını kaydeden Doç. Dr. Hakan Öniz, "3 senedir dalıcılarımız, dalışlarını yaptıktan sonra vurgun riskini minimize etmek için 5 metre derinlikte belirli bir süre oksijen soluyarak, bekleyerek bu riski çözüyor. Ama bu risk sıfırlanmış değil. Her ihtimale karşı araştırma gemisinde bir basınç odasının olması son derece önemliydi. Bu bağlamda Akdeniz Arkeolojisi Derneği'nin de destekleriyle gemiye 5 kişilik basınç odasını tahsis ettirme imkanına sahip olduk" diye konuştu.
EN ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNU; VURGUN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı'nda görevli Dr. Gamze Selin Sümen ise bu projede dalış sağlığının korunması ve ihtiyaç olduğu zaman hızlıca tedavinin gerçekleştirilebilmesi için gemide bulunduğunu söyledi. Dr. Sümen, "Dalış sağlığında karşılaşabileceğimiz en önemli sağlık sorunlarından biri de dekompresyon hastalığı, yani vurgundur. Bu hastalığın tedavi edilebilmesi için mutlaka böyle bir basınç odası ünitesine ihtiyaç var. Dalgıcın dekompresyon hastalığı şüphesi varsa hızlıca tedavi ünitesinin içine alınır. Daha sonra basınçlı ortamda belirli bir tedavi derinliğine getirildikten sonra yüzde 100 oksijen soluyarak tedavi yapılır. Bu tedavilerin süresi tamamen hastalığın şiddetine göre değişebilir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2021-09-01 10:46:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya 300 bin İngiliz beklerken 2 binde kaldı
YEREL HABERLER Antalya 300 bin İngiliz beklerken 2 binde kaldı
Zafer Bayramı’nı futbol turnuvası ile kutladılar
YEREL HABERLER Zafer Bayramı’nı futbol turnuvası ile kutladılar
Kepez’de ’Kış Spor Okulları’ başlıyor
YEREL HABERLER Kepez’de ’Kış Spor Okulları’ başlıyor
ALKÜ’nün kontenjanlarının yüzde 91,39’u doldu
YEREL HABERLER ALKÜ’nün kontenjanlarının yüzde 91,39’u doldu
Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi Ekiplerin geldiğini gören adam, yardım teklifine taş ve küfürle karşılık verdi Zabıta ekipleri, 30 metrelik falezlere adeta yuva yapan bimekanın kaldığı mağaranın yolunu bile bulamadı Mağarayı gören ancak ulaşamayan ekipler uçurumun kenarında zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama ...
Denizde av sezonu açıldı, Antalya'da ilk balıklar kapış kapış satıldı 60 çeşit balığın geldiği mezatta balıklar açık artırmayla satıldı
YEREL HABERLER Denizde av sezonu açıldı, Antalya'da ilk balıklar ...
TSKGV’ye iş yerini bağışlayan hayırsevere altın madalya ve berat verildi
YEREL HABERLER TSKGV’ye iş yerini bağışlayan hayırsevere altın ...
Asansör kabininde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Asansör kabininde çıkan yangın korkuttu
Satılığa çıkardığı dairesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Satılığa çıkardığı dairesinde ölü bulundu
Esnaf duvardan akan sarı sudan şüphelenince komşularının öldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Esnaf duvardan akan sarı sudan şüphelenince ...
Yaralı yaban keçisi, tedavisi için hayvanat bahçesine getirildi
YEREL HABERLER Yaralı yaban keçisi, tedavisi için hayvanat bahçesine ...
Antalya 8 ayda 5 milyon yabancı turist ağırladı Antalya Havalimanı iç ve dış hatlara 38 bin 107 uçakla toplam 6 milyon 415 bin 659 kişi geldi Dış hatlara gelen yolcu sayısı 4 milyon 978 bin 36 olarak kayıtlara geçerken, en çok turistin geldiği ülke Rusya oldu Sadece Ağustos ayında havayoluyla 1 milyon 750 bin turist kente giriş yaptı Turizmci Korhan Alşan: "Sezonu 10 milyona yakın turistle kapatabiliriz”
YEREL HABERLER Antalya 8 ayda 5 milyon yabancı turist ...
Basketbolcular, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Basketbolcular, öğrencilerle bir araya geldi
Oğluna yardım eden genç ölümden döndü: Sen de artık evladımsın
YEREL HABERLER Oğluna yardım eden genç ölümden döndü: Sen de artık ...
Ağıla giren kurtlar 25 koyunu parçaladı, 5 kuzuyu yedi
YEREL HABERLER Ağıla giren kurtlar 25 koyunu parçaladı, 5 kuzuyu ...
Alanya’daki okullar eğitim öğretim yılına hazır
YEREL HABERLER Alanya’daki okullar eğitim öğretim yılına hazır
(ÖZEL) Kamyondan fırlayan lastik kaplaması faciaya sebep oluyordu Portakal bahçesine uçan otomobilde can pazarı: 3 yaralı Kamyondan fırlayan lastik kaplamasına çarpan otomobil, önce çelik bariyerlere çarptı, ardından da portakal bahçesine uçtu Otomobilde sıkışan kadın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile kurtarıldı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kamyondan fırlayan lastik kaplaması faciaya ...
Kaş Belediye Başkanı, Silopi Görümlü Belediyesi heyeti ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaş Belediye Başkanı, Silopi Görümlü Belediyesi ...
Ağılı basan kurtlar 25 koyunu ve 5 kuzuyu telef etti
YEREL HABERLER Ağılı basan kurtlar 25 koyunu ve 5 kuzuyu telef etti
Kepez’de ücretsiz halk oyunları kursu açılıyor
YEREL HABERLER Kepez’de ücretsiz halk oyunları kursu açılıyor
HayatPark’ta Zafer Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER HayatPark’ta Zafer Bayramı coşkusu
30 Ağustos Kaş’ta Taksim Trio konseri ile kutlandı
YEREL HABERLER 30 Ağustos Kaş’ta Taksim Trio konseri ile kutlandı
‘Kaş'ın Kahramanları Anıtı’ belirlendi
YEREL HABERLER ‘Kaş'ın Kahramanları Anıtı’ belirlendi
Akdeniz meyve sineğine karşı biyoteknik mücadele
YEREL HABERLER Akdeniz meyve sineğine karşı biyoteknik mücadele

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.