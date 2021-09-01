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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik kampının yapımında sona gelindi

İHA

Gençlik kampının yapımında sona gelindi

Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi Projesi’nde son rötuşlar yapılıyor. Gençlik kampında farklı yaş gruplarına yönelik doğa ile iç içe kamplar ve eğitimler düzenlenecek. Kampın ilk konukları yangın felaketinden etkilenen gençler ve çocuklar olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez ilçesinde Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’ndeki çalışmalarında sona gelindi. Kampın ilk konukları geçtiğimiz günlerde yangın felaketinden zarar gören yerlerde yaşayan gençler ve çocuklar olacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle Antalya’ya yenilikçi bir gençlik merkezi kazandırılacak. Tamamen ücretsiz olacak merkezde çocuk ve gençler spor, sanat ve sosyal projelerle buluşturulacak, doğada vakit geçirmeleri sağlanacak.

“Gençler tatil yapma imkanı bulacak”
Kepezaltı’nda Hayvanat Bahçesi yanında yer alan 15 dönümlük alan ve içindeki bina, 62 yatak kapasiteli Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’ne dönüştürüldü. Projenin, tadilat çalışmasında son rötuşlar yapılıyor. Çevre düzenlemesi yapılacak olan tesiste çadır alanı da bulunacak. Tesisin kısa sürede hizmete açılması hedefleniyor. Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezinde sosyal, sportif ve eğitim faaliyetleriyle gençleri güçlendirerek, onların hayatın her alanına aktif katılım yapmaları sağlanacak. Kırsal mahallelerden sosyoekonomik durumu zayıf ailelerin, tatil yapma imkanı bulamayan çocuklarına doğa ile iç içe bir ortamda 1 hafta kamp tatili imkanı sunulacak.

“Spor ve sanat bir arada”
Proje ile farklı yaş gruplarına yönelik doğa ile iç içe kamplar ve eğitimler düzenlenecek ve gençlerin fikirlerini hayata geçirebilmeleri için çalışmalar yürütülecek. Kamp ve eğitim merkezinde; Proje bittiğinde 15 dönümlük alanda; konaklama binası, yemekhane, yarı açık ve kapalı atölye ve eğitim alanları, tırmanma parkuru, yürüyüş parkuru, havuz, basketbol ve voleybol sahası, tenis ve futbol sahası, satranç alanı ve oturma ve dinlenme alanları yer alacak. Gençlik merkezinde ayrıca tematik kamplar da gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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