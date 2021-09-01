Apartmanın asansör kabinindeki yangın kısa devreden çıkmış

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, dün akşam saatlerinde bir apartmanın asansör kabininde çıkan yangının, elektrik panosundaki kısa devreden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Yangın, dün saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Hasan Subaşı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın asansöründe meydana geldi. Apartmandan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbarla beraber kısa sürede adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede, apartmanın asansör kabininin yandığını belirledi. Ekipler, kısa süre içerisinde yangını söndürürken, asansör ise kullanılamaz hale geldi. Yangından dolayı apartmanın içini duman kaplarken, bina sakinlerinden bazıları dumandan etkilenmemek için pencerelere çıkarak yüzlerini bezle kapattı.

Yangınla ilgili incelemeyi tamamlayan itfaiye ekipleri, yangının apartmanın elektrik panosundaki kısa devreden kaynaklandığını belirledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-09-01 14:02:38



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