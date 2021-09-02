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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Üniversitesi’ne 14 bin yeni öğrenci

İHA

Akdeniz Üniversitesi’ne 14 bin yeni öğrenci

Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2627 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavının yerleştirme sonuçlarına göre kontenjan doluluk oranlarında yüzde 98,97’ye ulaştı. Bu sonuçlarla Akdeniz Üniversitesi ailesine 14 bin 36 lisans ve ön lisans öğrencisi katılmış oldu.
ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlara göre Akdeniz Üniversitesinin lisans kontenjanının yüzde 97,41’i dolarken ön lisans kontenjanları yüzde 100,32 oranında doldu. Genel doluluk oranı ise yüzde 98,97 oldu.

“18 fakülte ve 12 yüksekokul yüzde 100 doluluk oranını yakaladı”
2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Akdeniz Üniversitesi lisans programları yüzde 97,41 doluluk oranına ulaşırken 6 bin 566 kişilik kontenjana 6 bin 396 öğrenci yerleşti. Tıp, Hukuk, Diş Hekimliği, Turizm, Edebiyat, Eğitim, Fen, Güzel Sanatlar, Hemşirelik, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, İletişim, Kemer Denizcilik, Kumluca Sağlık Bilimleri, Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler, Mimarlık, Spor Bilimleri ve Manavgat Turizm Fakülteleri de yüzde 100 doluluk oranına ulaşan fakülteler oldu.
Teknik Bilimler, Sosyal Bilimler, Sağlık Hizmetleri, Manavgat, Finike, Elmalı, Kumluca, Korkuteli, Serik GülsünSüleyman Süral, Adalet, Göynük Mutfak Sanatları ve Demre Dr. Hasan Ünal Meslek yüksekokullarının programları ise yüzde 100,32 doluluk oranına ulaşılırken ön lisans programları için ayrılan 7 bin 616 kontenjandan 7 bin 640’ına öğrenci yerleştirildi.

“Akdeniz Üniversitesi ailesine 14 bin yeni üye”
Akdeniz Üniversitesinin 14 bin 182 kontenjanının 14 bin 36 öğrencinin tercihiyle dolduğunu ve ilerleyen günlerde yapılacak ek yerleştirmelerle birlikte kalan kontenjanlarında dolacağını ifade eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, tercihleri sonrasında yerleşemeyen öğrencilerin umudunu kaybetmeden hayatlarındaki diğer sınavlara hazırlanması önerisinde bulundu.
Akdeniz Üniversitesini kazanan öğrencilerine de seslenen Rektör Özkan, “Geleceğin yarınları olan siz değerli öğrencilerimiz, Akdeniz Üniversitesi ailesine hoş geldiniz. 1982 yılından beri öğrencilerini yetiştirerek ülke insan gücüne katkı yapan Akdeniz Üniversitesinde eğitim almak sizler için de büyük şans olacak. Güzel bir eğitim hayatı geçirmeniz dileğiyle Akdeniz Üniversitesini daha da ileriye taşıyacak başarılı öğrenciler olmanızı temenni ediyorum. Üniversitemizi kazanan bütün öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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