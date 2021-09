Antalya’da 14 yıl önce eşine destek olmak için 4 bileziğini satıp hayvancılık işine girerek milyonluk servetin sahibi olan 42 yaşındaki Fatma Öncel’in, çiftliğindeki 'Şimşek' isimli beyaz atı çalındı. Eşinin üzüntüsünü görünce olayın peşini bırakmayan emekli polis Saadetin Öncel, ‘muhbir’ sayesinde atının bir evin önünde bağlı olduğunu öğrendi. Polis baskınıyla at alınıp Öncel’e teslim edilirken, olayla ilgili bir şüpheli polis merkezine götürüldü. Öncel, atı teslim alır almaz eşini cep telefonuyla arayarak müjdeli haberi verdi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki 3 çocuk sahibi Fatma Öncel, 14 yıl önce polis memuru eşine destek olmak için düğünden kalan 4 bileziğini satarak hayvancılık işine girdi. Öncel, dönemin parasıyla 2 bin 500 liraya satıp 2 bin 400 liraya inek, 100 liraya da hayvanını besleyecek yem aldı. İlk başlarda inek sütü satarak para kazanmaya başlayan Öncel, zamanla inek sayısını 20’ye kadar çıkardı. İneklerini beslemek için bir de tarla kiralayan Öncel, buraya ektiği mısır harmanıyla hayvanlarını beslemeye başladı. Daha sonra tavuk ile keçi de beslemeye başlayan azimli kadın, 14 senenin ardından 150 inek, yüzlerce keçi ve tavuk sahibi oldu. Öncel, bununla da yetinmeyip bin adeti geçen kaz beslemeye başladı. Tek başına beslediği hayvanlarının çoğalmasıyla işçi de tutan Öncel, 20 dönümlük arazide 1 milyon liranın üzerinde servet sahibi oldu.



18 gün önce beyaz şimşeği çalındı

4 yıl önce ise kurduğu çiftlikte hobi amaçlı at alıp beslemeye başlayan Öncel, 18 gün önce gelen haberle neye uğradığını şaşırdı. 2 at bir de tayı bulunan Öncel’in çiftliğine giren şüpheli ya da şüpheliler, iddiaya göre ‘Şimşek’ isimli rahvan cinsi beyaz atı çalarak kayıplara karıştı. Komşularının haber vermesi üzerine çiftliğine gelen Öncel çifti, çiftlikteki tellerin kesildiğini görüp atlarını bulamayınca polise başvurdu.



Eşinin üzüntüsünü görünce muhbir tuttu

Polis bir yandan atı ararken, eşinin üzüntüsünü gören emekli polis memuru Saadettin Öncel de çevre mahallelerde çalınan hayvanının izini sürmeye başladı. Atının en son Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde görüldüğünü duyan Öncel, para ödülü karşılığı muhbir tuttu. 2 gün sonrası muhbirin atın bir evin önünde bağlı olduğunu belirtmesi üzerine harekete geçen Öncel, adresi kontrol etti. Evin önündeki atın kendi atları olduğunu gören Öncel, polisi arayarak durumu bildirdi.



Sivil polisle ekibiyle baskın yapıldı

