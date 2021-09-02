58. Altın Portakal Film Festivali, belgesel ve kısa metraj yarışma jürileri belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

58. Altın Portakal Film Festivali, belgesel ve kısa metraj yarışma jürileri belli oldu

İHA

58. Altın Portakal Film Festivali, belgesel ve kısa metraj yarışma jürileri belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin, Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması’nda görev yapacak jüri üyeleri belli oldu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada; bu yıl Ulusal Belgesel Film Yarışması filmlerinin yönetmen Didem Pekün, yönetmen senarist Pelin Esmer ve gazeteci yazar Pınar Öğünç tarafından, Kısa Metraj Film Yarışması filmlerinin ise yönetmen oyuncu senarist Onur Saylak, oyuncu Öykü Karayel ve senarist yapımcı yönetmen akademisyen Tunç Şahin’den oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirileceğini belirtti.

“Yılın en yeni belgesellerini Didem Pekün, Pelin Esmer ve Pınar Öğünç değerlendirecek”
Yılın önemli belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda 40 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü ve 20 bin TL’lik Jüri Özel Ödülü’nün sahiplerini belirleyecek jüriyi, belgeselleri ve video enstalasyonları dünyanın birçok ülkesinde gösterilen ve çeşitli ödüller kazanan, halen Berlin Sanat Üniversitesi’nde araştırmacı olarak yeni projesinin çalışmalarını sürdüren sanatçı Didem Pekün, ilk belgesel filmi Koleksiyoncu’nun ardından Tribeca Film Festivali’nde En İyi Belgesel Yönetmeni Ödülü’ne layık görülen Oyun’a imza atan, 11’e 10 Kala ve Gözetleme Kulesi adlı filmleriyle yurtiçi ve yurtdışında pek çok ödül alan, Talinn Black Nights Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü’ne layık görülen İşe Yarar Bir Şey ve galası Saraybosna Film Festivali’nde yapılan belgeseli Kraliçe Lear ile izleyiciyle buluşan, senarist, yönetmen ve yapımcı Pelin Esmer ile Jet Rejisör Çetin İnanç, İnce İş, Asker Doğmayanlar, Pandemi Zayiatı adlı röportajlar, Aksi Gibi ve Beterotu adlı öykü kitapları ile Cotturuk Defterleri adlı çocuk kitabına imza atan, Evbark adlı kısa filmiyle 6. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali’nde kurmaca dalında En İyi Film Ödülü’nü alan, senarist, yönetmen, gazeteci ve yazar Pınar Öğünç oluşturuyor.

“Onur Saylak, Öykü Karayel ve Tunç Şahin Kısa Filmleri Değerlendirmek İçin Antalya’ya Geliyor”
Sonbahar, Denizden Gelen, Mavi Dalga ve Rüzgarın Hatıraları filmleriyle beyazperdede, Vatanım Sensin, Çarpışma, Kuzgun, Babil gibi pek çok diziyle televizyon ekranında, Getto, Üç Kuruşluk Opera, Arzu Tramvayı ve Evlat oyunları ile tiyatro sahnesinde izlediğimiz, Şahsiyet dizisi ve ilk uzun metraj filmi Daha ile yönetmen olarak da başarısını kanıtlayan oyuncu Onur Saylak; pek çok ödüle layık görüldüğü “Güzel Şeyler Bizim Tarafta”, “Katil Joe”, “Terk” adlı oyunlarda, Kuzey Güney, Kara Para Aşk, Muhteşem YüzyılKösem, Kalp Atışı, Bir Başkadır başta olmak üzere pek çok dizide rol alan, beyazperdede Bulantı, Toz, İşe Yarar Bir Şey ve Put Şeylere filmlerinde izlediğimiz oyuncu Öykü Karayel ile 2008 yılından bu yana kısa ve uzun metraj projelerde yapımcı ve yönetmen olarak yer alan, Karışık Kaset ve geçen yıl Antalya’da En İyi Senaryo ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödüllerini kazanan İnsanlar İkiye Ayrılır filmlerinin yönetmen ve senaristi, akademisyenyapımcı Tunç Şahin’den oluşan jüri üyeleri, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda 20 bin TL değerindeki En İyi Film ve 10 bin TL değerindeki Jüri Özel Ödülü’nü kazanacak filmleri belirleyecek.
Festivalin merakla beklenen Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışmalarında yer alacak filmler önümüzdeki günlerde açıklanacak. 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle uygulanacak genelge uyarınca Festival filmlerini izleyecek seyircilerin etkinliklere girişte HES Kodu üzerinden 2 doz yapılmış aşı kartlarına veya Covid19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süre içerisinde olmalarına bakılacak.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Atı çalınan eşinin üzüntüsüne dayanamayan emekli polis, muhbirle atı buldu Bir evin önünde bağlı bulunan at, polis baskınıyla emekli polise teslim edildi Emekli polis atı alır almaz eşini telefonla arayıp müjdeli haberi verdi Olayla ilgili polis merkezine götürülen şüpheli, atın kendilerinin arkasına takıldığını savundu Emekli polis Saadettin Öncel: “Geçmişten deneyimimi kullanarak muhbir kullandım”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Atı çalınan eşinin üzüntüsüne dayanamayan ...
Vali Yazıcı: " Turistlerin Antalya’yı tercih etmesi için kentin güvenliği kadar güvenlik algısı da önemli"
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: " Turistlerin Antalya’yı tercih etmesi ...
(ÖZEL) Emekli kadın polis hobi olarak başladığı tavşan üretiminde devlet desteğiyle büyüdü Emekli oldu, entegre tavşan üretim tesisi kurdu: “Hedefimiz yıllık 4-5 ton tavşan eti üretmek” Evinin bahçesinde hobi olarak başladı şimdi yurtdışına açılmak istiyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Emekli kadın polis hobi olarak başladığı ...
Akdeniz Üniversitesi’ne 14 bin yeni öğrenci
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’ne 14 bin yeni öğrenci
Arkadaşları, katledilen Azra'nın haberini, gözyaşlarıyla yazdı
YEREL HABERLER Arkadaşları, katledilen Azra'nın haberini, ...
FT Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER FT Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını ...
Ağabeyini uyuşturucu bulundurmaktan ihbar etti Her iki kardeşe de uyuşturucu ticaretinden işlem uygulandı
YEREL HABERLER Ağabeyini uyuşturucu bulundurmaktan ihbar etti Her ...
Elektrik teline takılan serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Elektrik teline takılan serçeyi itfaiye ekipleri ...
Manavgat'ta eline hiç mala almamış gönüllüler, duvar örüp inşaat yapıyor
YEREL HABERLER Manavgat'ta eline hiç mala almamış gönüllüler, duvar ...
Alanyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı.
YEREL HABERLER Alanyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı.
Tabelanın direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada
YEREL HABERLER Tabelanın direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü; ...
İngiltere'nin çifte standardına tepki Vaka sayılarının zirvelerde olduğu Hindistan’ı sarı listeye alan İngiltere, Türkiye’yi kırmızı listede bıraktı İngiltere Türk Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Engin Sertoğlu: "İngiltere hükümeti, artık yaptığı icraat ile net olarak bu kararın siyasi olduğunu bizlere kanıtlamış oldu" "Bu 2022 yaz sezonu tatil tercihi yapacak insanları Türkiye’den uzaklaştırıyor"
YEREL HABERLER İngiltere'nin çifte standardına tepki Vaka ...
ATSO Başkanı Çetin'den 'karbon vergisi' uyarısı ATSO Başkanı Davut Çetin: “Paris İklim Antlaşması eğer 2021 Aralık ayına kadar onaylanmazsa Türkiye, Avrupa Birliği’nden gelen ‘karbon vergisini’ ödemek zorunda kalacak”
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin'den 'karbon vergisi' uyarısı ATSO ...
İhbar üzerine aranan evde farklı türlerde uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER İhbar üzerine aranan evde farklı türlerde uyuşturucu ...
Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya’da taksi ücretlerine zam: Taksimetre açılış ücreti 6 TL oldu
YEREL HABERLER Antalya’da taksi ücretlerine zam: Taksimetre açılış ...
Kemer’de beton santrali ve kilitli taş fabrikasının yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kemer’de beton santrali ve kilitli taş fabrikasının ...
Alanya’da Kırgızistan’ın 30. Bağımsızlık yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Alanya’da Kırgızistan’ın 30. Bağımsızlık yıl dönümü ...
Alanya'dan çaldığı motorla Manavgat'ta yakayı ele verdi Motosiklet hırsızının 6 ay öncede başka bir motor çaldığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Alanya'dan çaldığı motorla Manavgat'ta yakayı ele ...
Antalya’da toplu ulaşıma yüzde 12 zam 3.65 TL olan toplu taşıma ücreti 4 lira 10 kuruşa yükseldi
YEREL HABERLER Antalya’da toplu ulaşıma yüzde 12 zam 3.65 TL olan ...
Hastane bahçesinin bankında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Hastane bahçesinin bankında erkek cesedi bulundu
Hastanenin bahçesindeki bankta ölü bulundu
YEREL HABERLER Hastanenin bahçesindeki bankta ölü bulundu
Hesapçıoğlu, Antalyaspor ile ilgili hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı.
YEREL HABERLER Hesapçıoğlu, Antalyaspor ile ilgili hayata geçirmeyi ...
Rusya ile birlikte Antalya'da da ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER Rusya ile birlikte Antalya'da da ilk ders zili çaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.