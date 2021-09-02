CW Enerji Genel Müdürü Yılmaz: “Firmalar güneş gibi sınırsız, çevre dostu ve bedava olan bir kaynaktan yararlanmak istiyor”

Türkiye’nin doğusundan batısına kadar birçok noktasında güneş enerjisi santrali kuran CW Enerji, Maxplast Plastik’in fabrika çatısına da güneş enerji santrali ile donattı. CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, fabrikaların çatılarına GES kurmaya devam ettiklerini belirterek, “Firmalar güneş gibi sınırsız, çevre dostu ve bedava olan bir kaynaktan yararlanmak istiyor. Çatılarına kurdukları güneş enerji santrali ile firmalar aynı zamanda doğa dostu bir çözüm de sağlamış oluyor” dedi.

CW Enerji, Gaziantep’te faaliyet gösteren bir plastik firması ile yaptığı iş birliği çerçevesinde firmanın çatı üzeri güneş enerji santrali projesini tamamladı. Proje kapsamında, firmanın çatısına 2 bin 195,41 kWp gücünde güneş elektrik santrali kuruldu ve 395 Wp gücünde 5 bin 558 adet panel kullanıldı. Güneş enerji santrali ile firma, elektrik ihtiyacının önemli bir miktarını güneş panelleri ile karşılayacak ve çevreye sağladığı faydaların yanı sıra ülke ekonomisine de katkıda bulunacak.

CW Enerji’nin Genel Müdürü Volkan Yılmaz, güneş enerji sistemlerinde inovatif çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yılmaz, hayata geçirdikleri projelerle sektörün gelişimine katkıda bulunduklarını ifade ederek, “Güneş enerjisi pazarında fark oluşturan ürünlerle ön plana çıkıyoruz ve farkımızı ortaya koyuyoruz. Sürekli kendini geliştiren bir firma olarak, yenilikçi ve kaliteli ürünler tasarlamaya devam ediyoruz. Müşteri beklentilerine en etkin ve hızlı şekilde yanıt verebilmek için çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Bu doğrultuda, fabrikaların çatılarına GES kurmayı sürdürüyoruz” dedi.



“Firmalar güneş gibi sınırsız, çevre dostu bir kaynaktan yararlanmak istiyor”

Gelecek yıllarda artan küresel elektrik talebinin karşılanmasında yenilenebilir enerjinin payının daha da artacağını ifade eden Yılmaz, bu talep artışının karşılanmasında en fazla büyüyen kaynağın güneş olacağının altını çizdi. Yılmaz, geçmiş yıllara kıyasla günümüzde güneş enerjisi maliyetlerinin büyük oranda gerilediğini dile getirerek, “Güneş enerjisinde maliyetlerin önemli oranda düşmesi bu alana ilgiyi oldukça artırdı. Artık hemen her sektörde firmalar güneş gibi sınırsız, çevre dostu ve bedava olan bir kaynaktan yararlanmak istiyor. Çatılarına kurdukları güneş enerji santrali ile firmalar aynı zamanda doğa dostu bir çözüm de sağlamış oluyor” diye konuştu.



“Çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz”

Kaliteden ödün vermeyen ve müşteri memnuniyetini birinci derecede misyon edinmiş bir anlayışla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Yılmaz, “Gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakma hedefindeyiz ve ‘Güneşin olduğu her yerdeyiz’ sloganımızla bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. İleri teknoloji ile donattığımız fabrikamızda, alanında deneyimli kadromuzla sektörümüzde fark oluşturacak çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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