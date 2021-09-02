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Velilere okul öncesi sağlık kontrolü uyarısı Uzman Dr. Demir: “Veliler kendi çocuklarının ve diğer ailelerin çocuklarının sağlığı için mutlaka aşılanmalıdır” Okul çantalarına pandemi kutuları eklenecek

İHA

Velilere okul öncesi sağlık kontrolü uyarısı Uzman Dr. Demir: “Veliler kendi çocuklarının ve diğer ailelerin çocuklarının sağlığı için mutlaka aşılanmalıdır” Okul çantalarına pandemi kutuları eklenecek

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Emre Demir, okul öncesi yapılacak genel taramaların çocukların verimli ve sağlıklı bir okul dönemi geçirmesine katkıda bulunacağını bildirdi. Uzm. Dr. Demir, okul sürecinde Covid19 salgınından korunma yöntemlerini de anlattı.
20212022 eğitim ve öğretimde dönemi 6 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Emre Demir, öğrenci ve velilere okul öncesi uyarılarda bulundu. Okul öncesi velilerden çocuklarının rutin sağlık kontrollerini yaptırmalarını isteyen Uzm. Dr. Demir, yapılacak genel taramaların çocukların verimli ve sağlıklı bir okul dönemi geçirmesine katkıda bulunacağı söyledi. Demir, “Çocukların boy kilo gelişimi değerlendirilmeli ve genel muayenesi yapılmalıdır. Gerekirse tahliller yapılmalı ve ihtiyacı varsa vitamin, demir, çinko gibi takviyeler verilmelidir. Yatılı okulda kalacak öğrencilerin ek olarak bulaşıcı hastalıklar açısından kan tahlili boğaz ve gayta tahlilleri yaptırması uygun olacaktır. Maalesef pandemi koşullarında çocuklarımızın ekran maruziyeti fazla olup düzenli olarak göz muayenesi yaptırılmalıdır” dedi.

“Okul çantalarına pandemi kutusu”
Okulların tüm dünyanın mücadele ettiği Covid19 salgını gölgesinde açılacağını hatırlatan Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Emre Demir, artık okul çantalarına pandemi kutularının da ekleneceğini söyledi. Pandemiyle birlikte okul çantası ve kırtasiye alışkanlıklarında da değişiklikler olduğunu belirten Uzm. Dr. Demir, “Eskiden okullar açılacağı zaman kitaplar, defterler kaplanır üzerine rengarenk etiketler yapıştırırdık. Kalemler, silgiler, cetveller okul çantasının vazgeçilmeziydi. Şimdi bu çantaya ‘Pandemi Kutusu’ ekleniyor. Bu pandemi kutusunda; temiz bir şekilde paketlenmiş maske, alkol bazlı el dezenfektanı, ıslak mendil, kağıt peçete, dezenfektanlara bağlı tahriş için nemlendirici krem bulunmalıdır. Toplum geneli kurallara uyar ve uygun şekilde aşılanırsa bu kutudan kısa sürede kurtuluruz” diye konuştu.

“Maske seçimi nasıl yapmalıyız?”
Velileri çocuklarına nasıl maske almaları gerektiği konusunda da bilgilendiren Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Emre Demir, “Tıbbi bir gerekçesi yoksa çocuğunuza mutlaka uygun boyda maske takmalısınız. Bez maske koruyuculuğu olmadığı ve yapısı gereği bakteri barındırabileceği için kullanmayın. Üç katlı cerrahi maske tercih edin. Tıbbi bir sebepten dolayı maske takılamıyorsa rapor altına alın ve mutlaka koruyucu siperlik kullanın. Maskenin ağız ve burnu tam olarak kapatmasını sağlayın. Nemlenmesi halinde değiştirmek gerekeceği için okul çantasına yedek maske koyun. Maskelerin okullarda özel maske atık kutusuna atılmasını sağlayın” dedi.

“Sınıflar havalandırılmalı”
Sınıflar havalandırılmalı, konuşma, öksürme ve hapşırmakla ağzımızdan çıkan yüzlerce bazen binlerce parçacığın içinde basil, bakteri ve virüsler bulunur diyerek sözlerine devam eden Demir, “ Bunlar da ortam havasında saatlerce asılı kalabilir. Yeterli havalandırılmayan ortamlarda bulunan ve hızlıca çoğalan mantarlar, akarlar ve artıkları, küfler, bakteriler ve virüsler sağlığımızı tehdit edip salgın hastalıklara sebep olabilmektedir. Derslerde dışarının ses ve sıcak soğuk havasını sınıflara girmemesi için pencerelerin yeterince açılmaması ve düzenli olarak havalandırma yapılmaması toplu olarak bulunulan ortamlarda virüs ve bakterilerin solunum yoluyla kolayca bulaşmasına sebep olacaktır. İmkân varsa sürekli, yoksa da özellikle ders aralarında mutlaka sınıflar havalandırmalı, gün içinde de sık sık tekrarlanmalıdır. Okul pencerelerinde düşme başta olmak üzere diğer kazalara karşı de gerekli tedbirler alınmalıdır. Klima kullanılıyorsa mutlaka düzenli bakım ve temizliklerinin yapılması gereklidir” şeklinde konuştu.

“Pandemi döneminde çocuğunuzun bağışıklığına dikkat”
Belediye Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Emre Demir, Pandemi döneminde çocukların bağışıklığına dikkat edilmesi gerektiğini de bildirdi. Demir, “Çocuklarımızın pandemi döneminde bağışıklığını güçlü tutmak hepimizin ortak isteği. Bunun için öncelikle düzenli doktor kontrolü yapılması ve gerekli testler ile gereklilik varsa takviyeler alınması gerekebilir. Akşam düzenli şekilde okul saatleri de göz önünde bulundurularak erken yatıp erken kalkmak çok önemlidir. Düzenli ve yeterli uyku bağışıklık için olmazsa olmaz bir kuraldır. Bunun dışında gün içinde bol su tüketimi, sağlıklı ve mevsimine uygun sebze meyve tüketimi çok önemlidir. Düzenli kahvaltı yapılmalı ve öğle akşam yemekleri zamanında aksatılmadan yenmelidir. İmkanlar doğrultusunda haftada iki öğün ızgara yada fırında balık tüketmek faydalı olacaktır. Bünyesel bir hassasiyet yoksa ideali günde bir, en az haftada dört adet yumurta tüketilmesi önemli bir protein kaynağıdır. Günde bir bardak süt, bir bardak yoğurt ve bolca peynir tüketmek kalsiyum açısından çok önemlidir. Düzenli spor yapmak hem metabolizmamızı düzenler hem de bağışıklık sistemini güçlendirir. Profesyonel bir şekilde olmasa da düzenli yürüyüş, koşu, bisiklet turu gibi sporlar mutlaka yapılmalıdır” dedi.

“Toplumsal bağışıklık için herkes aşı olmalı”
Pandemiden kurtulmanın tek yolunun toplumsal bağışıklık için aşılanmak olduğunu vurgulayan Demir, “Bunun için her vatandaş sadece kendi sağlığı için değil toplumdaki diğer bireylerinde sağlığı için aşılanmalıdır. Okullarda çalışan öğretmenler başta olmak üzere bütün okul ve okul servisinde çalışan herkes mutlaka aşılanmalıdır. Veliler kendi çocuklarının ve diğer ailelerin çocuklarının sağlığı için mutlaka aşılanmalıdır. 15 yaş üzerindeki bütün çocuklar ve kronik hastalığı olan 12 yaş üzerindeki çocuklarda aşılanarak hem kendi sağlıklarını koruyacak, hem de toplumsal bağışıklığa katılacaklardır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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