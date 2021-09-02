30 bin kişinin ibadet edebileceği Antalya Camii ve İslam Eserleri Müzesinde çalışmalar sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Antalya Camii ve İslam Eserleri Müzesi Projesi’nde çalışmalar sürüyor. ASAT Genel Müdürlüğü yanında yer alan Antalya Camii ve İslam Eserleri Müzesi Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.



Kepez İlçesi otogar karşısındaki yaklaşık 42 bin 800 metre alan üzerine inşa edilen 10 bin kişi kapalı, 20 bin kişi açık olmak üzere aynı anda 30 bin kişinin ibadet edebileceği cami ve müze projesinde çalışmalar devam ediyor. Kaba inşaatı tamamlanan İslam Eserleri Müzesi’nin ince işleri, elektrik ve mekanik işleri tamamlanırken, ekiplerin imalat, zemin kaplama ve çatı izolasyon çalışmaları devam ediyor. İslam Eserleri Müzesi’nde proje kapsamında sergi salonu, kütüphane, fuaye, hediyelik eşya mağazası ve otopark yer alıyor.

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