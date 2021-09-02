Antalya’da sürücülere yönelik trafik ve alkol denetimi

Antalya’da trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik polisleri tarafından sürücülere yönelik trafik ve alkol denetimi gerçekleştirildi.

Turizm kenti Antalya'nın trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 'alkol etkisinde araç kullanımına' yönelik farklı trafik kontrol noktalarında denetimler gerçekleştirildi. Gece saatlerinde trafik polisleri cadde üzerinde güvenli ve kademeli şekilde yol üzerindeki şeritlere dubalar yerleştirdi. Trafik akışını kontrollü sağlayan ekipler sürücüleri tek tek durdurdu. Maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde uyarılarda bulunan ekipler daha sonrasında sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı. Denetim, gece saatleri boyunca devam etti. Kontrollerde alkollü araç kullananlara trafik kontrol noktasında ceza yazıldı ve ehliyetlerine el konuldu.

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