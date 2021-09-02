Tanem'in ayağını deniz kaplumbağası ısırdı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Aksu ilçesinde babasıyla denize giren Tanem Çetin'in (10) deniz kaplumbağası ısırdı. Hastaneye kaldırılan Çetin'in ayağına dikiş atıldı. Baba Erkin Çetin, kızı dışında 2 kişiyi daha kaplumbağanın ısırdığını söyledi.

Serik'te Erkin Çetin (43), dün akşam saatlerinde iki çocuğunu alarak Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahiline gitti. Çetin ve kızı Tanem, kıyıdan yaklaşık 10 metre açıldı. Bu sırada deniz kaplumbağasını fark eden Erkin Çetin, çocuklarını uyardı. Meraklanan Tanem Çetin ise deniz kaplumbağasına yanaştı. Kaplumbağa Tanem'i ısırdı. Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kızın sol ayağının üst kısmına dikiş atıldı.

Çok korktuğunu söyleyen Tanem Çetin "Babam, denizde kaplumbağa olduğunu söyledi. Ancak ben inanmadım. Babamın yanına gittim, bakmak istedim. Babam beni yanına çekerken ayağımın altına geldi ve ısırdı. Ayağımın acıdığını hissettim" dedi.

Baba Erkin Çetin de "Kumköy sahilinde denize giriyorduk. O sırada ayağımın altına bir şey geldi. Önce taş sandım. O sırada çocuklarım yanımdaydı. Sonradan ayağımın yanında olan cismin deniz kaplumbağası olduğunu fark ettim ve çocuklarımı uyardım. 'Sudan çıkın' dedim. Ama kaplumbağa kızımı ısırdı. Sonra kızım bağırmaya başladı. Hemen kızımı kucaklayarak arkadaşımın aracı ile hastaneye getirdik. Şu anda doktor kızımın tedavisini yapıyor. Sağlık durumu iyi. Isırılan yere dikiş atıyorlar. Aynı kaplumbağa kızımın haricinde yine bir yetişkin ve bir de küçük bir kızın daha ayağını ısırmış. Toplam 3 kişi" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-09-02 12:59:01



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