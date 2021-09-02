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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Katılımcı bütçe çalışmasında oylama başladı

İHA

Katılımcı bütçe çalışmasında oylama başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin katılımcı bütçe çalışmasında oylama başladı. Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu komşu meclisi üzerinden devam eden oylamada 13 yaş ve üstü Muratpaşa sakinleri hem forumlarda bütçeyi tartışıyor hem de oylarıyla Muratpaşa’nın geleceğine yön veriyor.
Türkiye’de bir ilke imza atarak, 2021 bütçesini internet üzerinden ilçe sakinleriyle birlikte yapan Muratpaşa Belediyesi, 2022 yılı katılımcı bütçe çalışmalarına başladı. Muratpaşa Belediyesi’nin 586 milyon 600 bin liralık 2022 bütçesi Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu, komşu meclisi üzerinden 13 yaş ve üzeri Muratpaşalıların değerlendirmesi ve oyuna açıldı.

“Ortak akıl”
Belediye Başkanı Ümit Uysal, katılımcı bütçe çalışmasının internet teknolojilerini sunduğu imkanlarla doğrudan demokrasi uygulaması olduğunu söyledi. Başkan Uysal, katılımcı bütçe çalışmasında temel amacın Muratpaşalıların ödedikleri vergilerle oluşan belediye bütçesini değerlendirilmesi ve buradan çıkan ortak aklı kent yönetimine yansıtmak olduğunu söyledi. Bunun aynı zamanda kamu kaynaklarının etkin, etkili, verimli kullanılması ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi gibi doğal sonuçları olacağına dikkat çeken Başkan Uysal, internet üzerinden devam eden oylamanın 7 Eylül Salı günü sona ereceğini aktardı.

“Tematik parklar”
Katılımcı bütçe çalışmasında Muratpaşa Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi yedi başlıkta sınıflandırıldı. Buna göre, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri müdürlüklerini kapsayan ‘Temel Yatırım ve Üretim Hizmetleri’ için 244 milyon 93 bin liralık bütçe ayrıldı. İlgili müdürlükler, 2022’de, 80 bin ton asfalt üretimi, 40 kilometre asfalt serimi, 25 kilometre kaldırım, 40 bin metrekare yeni parkla birlikte ‘Bilim Parkı’, ‘Geri Dönüşüm ve Sanat Parkı’ yapımını planlıyor. Bin 200 turunç fidanı dikimi, 1 milyon 800 bin mevsimlik çiçek üretimi, bir adet kapalı spor salonu yapımı gibi proje ve çalışmalar 2022’de hayata geçirilecek.

“Eşitsizlikle mücadele”
Katılımcı bütçe çalışmasının bir diğer başlığını ise gelir eşitsizliğiyle mücadele oluşturuyor. Sosyal Yardım İşleri, Kreş, Sosyal Destek, Kadın ve Aile Hizmetleri, İşletme ve İştirakler müdürlüklerini kapsayan bu başlığa ayrılan bütçe 76 milyon 151 bin lira oldu. Bu başlık altında yer alan projeler arasında gelecek yıl Muratpaşa’da iki aile danışma merkeziyle birlikte bir psikolojik danışma merkezi açılması yer alıyor.

“Yeni spor tesisleri”
Bütçenin Sağlık, Spor, Veteriner işleri müdürlükleriyle Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü kapsayan ‘Toplum Sağlığı ve Çevre Hizmetleri’ başlığında ise 71 milyon 481 bin lira ödenek yer alıyor. Bu başlıkta, gelecek yıl hayata geçirilmesi planlanan Kızılarık Çok Amaçlı Spor ve Yaşam Merkezi proje ve ihalesi, Fener Mahallesi’nde bir spor tesisi yapımı gibi projeler yer alıyor.

“Kalem kalem bütçe”
Kültür ve Sosyal İşler ve Dış İlişkiler müdürlükleri çalışmalarının yer aldığı ‘Kent Tanıtımı, Toplumsal Birliktelik, Kültür, Sanat ve Festivaller’ baylığında ise 15 milyon 319 bin liralık ödenek yer alıyor. Bütçenin bir diğer başlığı Halkla İlişkiler ve Komşuluk Hizmetlerinde ise 25 milyon 564 bin lira bütçe ayrılırken ‘Kent Estetiği, Tasarım ve Dönüşüm Hizmetlerine 52 milyon 555 bin liralık bütçe ayrıldı. Muratpaşa’da diğer hizmet birimleri ve yönetim giderleri içinse 101 milyon 437 bin liralık bütçe öngörüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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