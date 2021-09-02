Konyaaltı’nda geri dönüşüm seferberliği

Konyaaltı Belediyesi, içerik açısından güncelliğini yitirmiş ve kullanılmayacak durumda olan kitap, dergi, defter, gazete gibi atık niteliği taşıyan materyalleri vatandaşların ev ve ofislerinden alıp, geri dönüşüme kazandırıyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı geri dönüşüm kampanyası ile vatandaşların evlerinde ve ofislerinde kullanılamayacak durumda olan kitap, defter, dergi, gazete gibi malzemeleri ‘Sıfır Atık Yönetimi’ kapsamında geri dönüşüme kazandırıyor. Atık materyalleri geri dönüşüme kazandırmak isteyen vatandaşlar, Konyaaltı Belediyesi’nin ilçenin çeşitli noktalarına konumlandırdığı mobil atık toplama merkezlerine bırakabiliyor. Ayrıca vatandaşlar, sosyal medya ve Halk Masa ekipleri ile iletişime geçip, adres ve iletişim bilgilerini vererek, atıkların belediye ekiplerince alınmasını da sağlayabiliyor. Toplanan atık malzemeler belediye ekiplerince geri dönüşüm merkezine teslim edilerek, yeniden işlemden geçiriliyor.



“Ormanlarımızı korumak hepimizin görevi”

Başlattıkları ‘atık kitap’ kampanyası ile hem ormanları koruduklarını hem de ekonomiye katkı sağladıklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye olarak sıfır atık projelerine son derece önem verdiklerini söyledi. Kağıt israfının doğaya ve ekonomiye verdiği zararın önüne geçebilmek adına böyle bir proje başlattıklarını ifade eden Başkan Esen, “Yurttaşlarımızın, kullanılamayacak durumda olan kitap, defter, dergi gibi malzemelerini Konyaaltı’nın çeşitli noktalarına konumlandırdığımız mobil atık toplama merkezlerimize bırakabilecekleri gibi belediyemiz Halk Masa ekiplerini arayarak ya da sosyal medya üzerinden iletişim kurarak da atıkları almamızı sağlayabilirler. Ülke olarak geri dönüşüm konusunda maalesef hala istediğimiz noktada değiliz. Yerel yönetimler olarak bu konuda örnek olmak istiyoruz. Çünkü bu doğa ve ormanlar hepimizin. Onları koruma görevi de hepimize düşüyor” diye konuştu.



“Nasıl iletişim kurabilirsiniz”

Konyaaltı’nda yaşayan vatandaşlar, Halk Masa’yı arayarak ya da Konyaaltı Belediyesi sosyal medya hesaplarında iletişim kurarak, atık malzemelerini bulundukları adresten aldırabilirler.

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