Kemer’in yeni tanıtım filmi hazır

Kemer Belediyesi, STK temsilcileri ile ortaklaşa, Türkiye’nin en önemli turizm lokomotifleri arasında yer alan Kemer’in yeni tanıtım videosunu hazırladı. Kısa süre önce ve otellerin info kanallarında ve animasyon şovları öncesi misafirlere gösterilen tanıtım videosu, sosyal medya hesaplarında binlerce kez paylaşıldı.

Kemer’deki turizmciler, Kemer’in ulusal ve uluslararası alanda daha iyi tanıtılması amacıyla hazırlanan tanıtım videosu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, yeni tanıtım videosu ile ilgili yaptığı açıklamada Kemer’deki sivil toplum kuruluşları ve Kemer Belediyesi iş birliğince tanıtım videoları hazırlandığını söyledi. Tanıtım videosunda sadece deniz, kum ve güneşin olmadığını anlatan Yorulmaz, “Bunun içinde Kemer’de neler yapılabilir her şeyi anlattık. Bunları otellerdeki misafirlere info kanallarında ve animasyon şovlarının öncesinde anlatıyoruz” dedi.

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya ise daha önce etraftan toplama videolar ile Kemer tanıtım videoları hazırlandığını kaydetti. Kemer’in ciddi bir tanıtım videosuna ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyacı Kemer Belediyesi’nin giderdiğine değinen Sarıkaya, “Yeni tanıtım videosu güzel olmuş. İnsan seyredince heyecanlanıyor. Kemer’in tüm albenisi resmen özetlenmiş. Bu video turizm geliştirme ajansına sunulabilecek bir video olmuş” diye konuştu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yeni tanıtım videosu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Spor drone ile 3 buçuk dakikalık bir tanıtım filmi hazırladık. Çekimler yapılmadan önce KETOB ve KETAV ile görüştük. Güzel bir tanıtım filmi oldu. Kemer’in sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, spor destinasyonu da olduğunu anlatan bir film. Bu tanıtım filmi yaz versiyonuydu ve kış versiyonunu da hazırlayacağız. Bu tanıtım filmini şimdi otellerimizde konaklayan misafirlerimize izletiyoruz. Kemer hakkında daha fazla bilgiye sahip oluyorlar. Tanıtım filmlerine devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.