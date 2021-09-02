Kapıyı içeriden kilitleyince araçta mahsur kalan Samira, kurtarıldı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'da, babasının çalışır halde bıraktığı otomobildeki 2 yaşındaki Samira Yıldırım, kapıları içeriden kilitleyince mahsur kaldı. Babasına el sallayan Samira, uzun uğraşlar sonunda aracın arka camı kırılarak kurtarıldı.

Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde kızı Samira'yı yanına alıp 07 LG 898 plakalı otomobiliyle pastaneye giden baba, aracı burada park etti. Kızı Samira'nın da içinde bulunduğu otomobili, çalışır halde bırakan baba Yıldırım, araçtan indi. Bu sırada otomobilde tek başına kalan Samira, aracın kapı otomatiğini kilitledi. Geri döndüğünde kapının kilitli olduğunu fark eden babası, çevreden yardım isteyip, itfaiyeye haber verdi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, aracın ön koltuğundaki Samira'nın kapı kilidini açması için babasıyla birlikte çaba sarf etti. Kliması açık vaziyetteki araçta oturan ve ne olduğunun farkına varamayan Samira, babası ve itfaiyecilere el salladı. Yaklaşık 15 dakikalık uğraşa rağmen Samira kapıyı açmayınca, itfaiyeciler aracın arka kapısındaki küçük camı kırdı. Bu camdan önce aracın arka kapısı, daha sonra diğerleri açıldı.

İtfaiyeye teşekkür eden baba, gazetecilere ise "Çok şükür kurtuldu" diye seslendi. Babası ve Samira daha sonra bölgeden ayrıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-09-02 15:06:22



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