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Kepez’den yatırımlık ve yardımlık 95 milyon TL ek bütçe Kepez Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

İHA

Kepez’den yatırımlık ve yardımlık 95 milyon TL ek bütçe Kepez Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Kepez Belediyesinin, bu yıl yatırım programına aldığı projelerinin maliyetini karşılayacak olan ek bütçe taslağı meclisten geçti. Manavgat’taki orman yangını afetine 5 milyon TL nakdi yardımın yapıldığı ek bütçe ile hayvan hastanesi, Dokuma Misafirhanesi, Gülveren Kütüphanesi projeleri inşa edilecek.
Kepez Belediye Meclisi’nin, Eylül ayı olağan toplantısında 18 maddelik gündem, müzakere edilerek karara bağlandı. Meclis Başkan Vekili Serhat Demir’in yönettiği ve belediye binasındaki meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce söz alan mecliste grubu bulunan partilerin sözcüleri, geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalan ve iyileşen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

“Tütüncü, yakında görevinin başında olacak”
Başkan Vekili Serhat Demir, Tütüncü’nün sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Başkanımız, geçtiğimiz günlerde Covid 19 rahatsızlığına yakalandı. Kısa bir hastane sürecinin ardından taburcu oldu. Şu an evinde istirahat ediyor. Sağlık durumu gayet iyi. Kısa bir zaman içerisinde aramızda ve görevinin başında olacak” dedi

“Kepez’den yatırım için 95 milyon TL ek bütçe”
Eylül ayı meclis toplantısının en önemli gündem maddesi de projelerin maliyetini karşılayacak olan 2021 yılı ek performans programı oldu. Kepez Belediyesi, ihtiyaç duyulan hizmetlerin ve yapımları öne çekilen projelerin ek maliyetlerinin karşılanması amacıyla ek bütçe tasarısı hazırladı. 95 milyon TL’lik 2021 yılı mali yılı bütçe teklifi de Kepez Belediye Meclisi’nin onayına sunuldu. Müzakerelerin ardından ek bükçe teklifi Cumhuriyet Halk Partisi’nin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

“Projelere ek bütçe”
Başkan Vekili Serhat Demir, yeni bütçe ile ilgili, “Geçtiğimiz Ekim ayında 2021 yılının bütçesini kabul ettik. 401 milyon TL bir bütçemiz oluşmuştu. Bu bütçenin uygulanması aşamasında bazı değişen durumlar gerçekleşti. Belediye şirketi işçilerimizle ilgili yetkili sendika ile toplu sözleşme yaptık. Bu sözleşmeyle, Antalya’da işçisine en fazla ücreti veren belediye olduk. Bu sözleşmenin bütçeye getirdiği artı bir değer var. Bu artı değerin bütçeye dâhil edilmesi gerekiyordu. Daha önce planladığımız hizmetin üzerinde hizmet yapılması ihtiyacı ortaya çıktı. 2022 yatırım programına aldığımız projeleri de öne çektik. Bu projelerin ihalelerin yapılabilmesi için ek bir bütçeye ihtiyaç duyuldu. Bilim Merkezine iki yeni bölüm eklenecek. Hayvan hastanesi, Gülveren Kütüphane projelerinin yapımı bu yıl başlayacak. Ek bütçe kapsamında 7 adet yeni park yapacağız. Eskiyen bazı parklar da yenileneceğiz. Bu yılın 110 kilometre sıcak asfalt, 65 kilometre sathi asfalt hedefimizi de gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

"Yangın afeti bölgesine 5 milyon TL yardım"
Yangın bölgesine yapılacak yardımdan bahseden Demir, “Yangın afetinin yaşandığı Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerimiz Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi. Bu kapsamda oluşturulan fona, Kepez Belediyesi olarak 5 milyon TL yardımda bulunduk. Bu yardımı Valililik hesabına yatırdık. Bu yardım da ek bütçede olacak. Hizmetlerimiz ve yatırımlarımız için 95 milyon TL’lik ek bütçe hazırladık. Kepez Belediyesi her geçen gün hizmetin daha fazlasını yapıyor. Yılın sonunda hazırlanan bütçeler de hizmetlerimize yetmez oldu. 2021 yılı bütçemiz, ek bütçe ile 496 milyon TL oldu. Bu kadar yoğun yaşanan bir pandemi döneminde bütün belediyeler zorlanırken, Kepez Beleyesi, 95 milyon TL ‘lik bütçe artışının 45 milyon TL’sini kasasından nakit olarak karşılıyor” şeklinde konuştu.

“15 Temmuz şehidinin ismi kütüphanede”
Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde, Hazineden Kepez Belediyesine tahsisi yapılan 4 katlı binada yer alan kütüphaneye 15 Temmuz şehidinin ismi verildi. İçerisinde kreş ve etüt merkezinin bulunduğu binadaki kütüphaneye, 15 Temmuz Şehidi Yasin Naci Ağaroğlu isminin verilmesi önerisi mecliste oybirliğiyle kabul edildi.

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