Aytemiz Alanyaspor, Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı

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Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)AYTEMİZ Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan´a ve ekibine kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2021-09-02 17:47:11



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