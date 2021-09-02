Vali Yazıcı yapımı tamamlanan Dış Hatlar-2 Terminali'ni inceledi Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "1 Eylül itibariyle 5 milyon 342 binden fazla misafir geldi" "Bütüncül yaklaşımla yoğunluğun önüne geçilecek"

Antalya Havalimanı’nın genişletilen Dış Hatlar2 Terminali'nde incelemelerde bulunan Vali Ersin Yazıcı, 1 Eylül itibariyle 5 milyon 342 binden fazla misafirin Antalya’da ağırlandığını söyledi. Vali Yazıcı, daha kısa sürede, daha fazla kişiye, daha fazla personelle, daha güvenli hizmet verilmesi amacıyla Dış Hatlar2 Terminali'nde yapımı tamamlanan 3 bin 500 metrekare yeni hizmet binası ile checkin işlemleri ve bagaj alım noktalarını inceledi.



Bütüncül yaklaşımla yoğunluğun önüne geçilecek

Bu yıl 5 milyondan fazla turistin şehre giriş yaptığı Antalya Havalimanı özellikle gelen uçak ve turist sayısının fazla olduğu cuma, cumartesi ve pazar günleri günlük 6570 bin arası misafir ağırlıyor. Havalimanında pandemi kuralları çerçevesinde en üst kapasitede hizmet verilmesine rağmen kontrol noktası, bagaj alım noktası, otopark gibi alanlarda zaman zaman yoğunluklar yaşanabiliyor. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yaşanan bu yoğunluğu minimuma indirmek ve pandemi tedbirleri kapsamında kontrollü ve güvenli bir şekilde yolcuların transferini sağlamak için kapasitesi arttırılan terminalde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.



22 Haziran’da Rusya Federasyonu’ndan uçuşların başlamasıyla birlikte Antalya’da turist sayısının artışa geçtiğini ve 1 Eylül itibariyle 5 milyon 342 binden fazla misafirin Antalya’da ağırlandığını söyleyen Vali Yazıcı, daha kısa sürede, daha fazla kişiye, daha fazla personelle, daha güvenli hizmet verilmesi amacıyla Dış Hatlar2 Terminali'nde yapımı tamamlanan 3 bin 500 metrekare yeni hizmet binası ile checkin işlemleri ve bagaj alım noktalarını inceledi. Gelen misafirlerin pasaport kontrolünden bagaj alımına, gümrük kontrolünden otoparka hatta havalimanından tamamen ayrılana kadar yaşanan yoğunluğun önüne bütüncül bir yaklaşımla geçmek için tamamlanan ve devam eden projeler olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, "Uzayan turizm sezonuyla birlikte misafirlerimizi Antalya’da güvenli bir şekilde karşılayıp ağırlamaya ve tatil dönüşü uğurlamaya devam edeceğiz.” dedi. Vali Yazıcı, açıklamalarına şöyle devam etti: "Misafirlerimizi karşıladığımız ilk noktanın havalimanı olması nedeniyle buradaki personelimizin niteliklerinin üst düzey olması, misafirlerimizin işlemlerinin yapıldığı noktaların geniş ve ferah olması, çevrenin düzenli olması ilimizin marka değerine güç katmaya devam edecektir. Kontrol noktası sayımızı, pasaport kontrolü için polis memuru sayımızı arttırdık ve arttırmaya devam edeceğiz.”

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