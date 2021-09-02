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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

İHA

Antalya’da çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

Antalya’nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.
Akseki’nin Salihler Mahallesi yakınlarında Herse Yaylası'nda saat 15.30 sıralarında başlayan orman yangınına Akseki Orman İşletme Müdürlüğü personelleri, Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 adet arozöz, 2 adet su ikmal aracı ile bir adet ilk müdahale aracı müdahale etti. Ormanlık alandaki yangının yayılmaması için Düzlerçamı, Manavgat ve Alanya’dan gelen yangın söndürme helikopterleri de alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürerken, 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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