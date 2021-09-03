Mehmet \u00c7INAR\/ANTALYA, (DHA)ANTALYA,\u00a02020 de ba\u015flayan koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131yla turizmde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 kay\u0131plar\u0131 telafi ederken, a\u011fustosta kente, ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re y\u00fczde 136 l\u0131k art\u0131\u015fla 1 milyon 889 bin 578 yabanc\u0131 turist geldi. Antalya K\u00fclt\u00fcr ve Turizm \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc verilerine g\u00f6re, bu y\u0131l sekiz ayda, 181 \u00fclkeden toplam 5 milyon 285 bin 585 yabanc\u0131 turist misafir edildi, kente gelenlerden ilk s\u0131rada da Rus turistler yer ald\u0131.T\u00fcrkiye de en fazla yerli ve yabanc\u0131 turistin a\u011f\u0131rland\u0131\u011f\u0131, d\u00fcnyan\u0131n \u00f6nemli turizm destinasyonlar\u0131 aras\u0131ndaki Antalya, koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131yla ya\u015fanan kay\u0131plar\u0131, 2021 de yakla\u015f\u0131k 2,5 kat art\u0131\u015fla telafi etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakanl\u0131\u011f\u0131 n\u0131n uygulamaya ge\u00e7irdi\u011fi G\u00fcvenli Turizm Sertifikas\u0131 Program\u0131 ile bir\u00e7ok turizm \u00fclkesine g\u00f6re, pandemi ko\u015fullar\u0131nda \u00e7ok daha uygun tatil imkan\u0131 sunulan Antalya da, 8 ayl\u0131k toplam turizm say\u0131lar\u0131 ve milliyetlerine g\u00f6re da\u011f\u0131l\u0131m\u0131 belli oldu.\u0130LK 8 AYDAK\u0130 TUR\u0130ST SAYISI, 2019 UN YARISI, 2020 N\u0130N 2,5 KATIAntalya K\u00fclt\u00fcr ve Turizm \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc verilerine g\u00f6re, bu y\u0131l 8 ayda, 181 \u00fclkeden 5 milyon 285 bin 585 yabanc\u0131 turist misafir edildi. Ge\u00e7en y\u0131l 1,5 milyon olan turist say\u0131s\u0131, ayn\u0131 d\u00f6neme g\u00f6re y\u00fczde 239 artt\u0131. Pandemi \u00f6ncesindeki 2019 da 10 milyon 766 bin yabanc\u0131 turist say\u0131s\u0131yla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ise y\u00fczde 49 luk d\u00fc\u015f\u00fc\u015f g\u00f6zlendi. 2021 de toparlanmaya \u00e7al\u0131\u015fan Antalya turizmi 2019 say\u0131lar\u0131n\u0131n yar\u0131s\u0131na ula\u015ft\u0131.A\u011eUSTOSTA 2 M\u0130LYONA YAKLA\u015eTIA\u011fustos ay\u0131nda ise ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re y\u00fczde 136 l\u0131k art\u0131\u015fla 1 milyon 889 bin 578 yabanc\u0131 turist geldi. Ge\u00e7en y\u0131l ayn\u0131 d\u00f6nemde 798 bin ki\u015fi gelmi\u015fti. 2019 A\u011fustos ay\u0131nda 2 milyon 572 bin turist gelirken, bu a\u011fustosta 2019 A\u011fustos un y\u00fczde 73 \u00fcne ula\u015f\u0131ld\u0131. A\u011fustos ay\u0131nda, 756 bin ki\u015fiyle ve ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re y\u00fczde 124 l\u00fck art\u0131\u015fla en \u00e7ok turist Rusya dan geldi.ALMANLAR A\u011eUSTOSTA \u0130K\u0130NC\u0130\u0130kinci s\u0131radaki Almanya dan y\u00fczde 478 art\u0131\u015fla 269 bin ki\u015fi geldi. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc Ukrayna dan y\u00fczde 20 ye yak\u0131n art\u0131\u015fla 223 bin ki\u015fi misafir edildi. D\u00f6rd\u00fcnc\u00fc Polonya dan y\u00fczde 383 art\u0131\u015fla 93 bin, be\u015finci Romanya dan y\u00fczde 209 art\u0131\u015fla 51 bin turist geldi. Ge\u00e7en y\u0131llarda ilk 5 i\u00e7erisindeki \u0130ngiltere nin T\u00fcrkiye ye seyahat k\u0131s\u0131tlamas\u0131n\u0131n s\u00fcrmesi nedeniyle bu \u00fclkeden y\u00fczde 98 lik d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle sadece bin 90 ki\u015fi gelebildi ve s\u0131ralamada 48 e geriledi.RUSLAR TUR\u0130ZM\u0130N VAZGE\u00c7\u0130LMEZ\u0130Bu y\u0131l 8 ayda en \u00e7ok turistin geldi\u011fi \u00fclke Rusya olurken, y\u00fczde 289 luk art\u0131\u015fla Rus turist say\u0131s\u0131 bir milyon 883 bine ula\u015ft\u0131. Ruslar\u0131n toplam turist say\u0131s\u0131ndaki milliyet pay\u0131 ise y\u00fczde 37 oldu. Ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re Rus turist say\u0131s\u0131ndaki art\u0131\u015f bir\u00a0milyon 400 bin ki\u015fi olarak a\u00e7\u0131kland\u0131. Sekiz ayda 3,8 milyon Rus un geldi\u011fi 2019 a g\u00f6re ise y\u00fczde 49 a yak\u0131n oranla kay\u0131p bir milyon 982 bin ki\u015fi oldu.UKRAYNA, 2019 U B\u0130LE GE\u00c7T\u0130Ukrayna, 8 ay genel toplam\u0131nda ise y\u00fczde 220 lik art\u0131\u015f ve 894 bin turist say\u0131s\u0131yla ikinci s\u0131rada yer al\u0131yor. 2021 y\u0131l\u0131nda, pandemi \u00f6ncesi d\u00f6neme g\u00f6re turist say\u0131s\u0131nda art\u0131\u015f g\u00f6steren tek \u00fclke Ukrayna oldu. 2019 un ayn\u0131 d\u00f6neminde 596 bin Ukraynal\u0131 gelirken, bu y\u0131l 2019 a g\u00f6re art\u0131\u015f ise y\u00fczde 34 oldu. 2019 da ayn\u0131 d\u00f6nemdeki Ukraynal\u0131 turist say\u0131s\u0131 596 bin olmu\u015ftu. Ukraynal\u0131lar y\u00fczde 17,6 l\u0131k milliyet pay\u0131yla ikinci s\u0131rada.ALMANLAR \u00dc\u00c7\u00dcNC\u00dc SIRADAAntalya pazar\u0131n\u0131n uzun y\u0131llar en \u00f6nemli pazar\u0131 ve Rusya ile iki \u00fclkesinden biri olan Almanya da ise pandeminin etkileri s\u00fcr\u00fcyor. 2019 un sekiz ay\u0131nda 1,7 milyon olan Alman turist say\u0131s\u0131, ge\u00e7en sene 211 bine d\u00fc\u015ferken, bu y\u0131l 658 bine ula\u015ft\u0131. Ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re y\u00fczde 212 art\u0131\u015f ger\u00e7ekle\u015fti. Almanlar y\u00fczde 12,9 luk milliyet pay\u0131yla \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada.EN \u00c7OK TUR\u0130ST G\u00d6NDEREN \u00dcLKELERRusya, Ukrayna ve Almanya dan sonra Antalya ya ocak-a\u011fustos d\u00f6nemi en \u00e7ok turist g\u00f6nderen ilk 10 daki di\u011fer \u00fclkeler ve ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ayn\u0131 d\u00f6nemine g\u00f6re de\u011fi\u015fim oranlar\u0131 \u015f\u00f6yle:Polonya y\u00fczde 669 art\u0131\u015fla 269 bin ki\u015fi, Kazakistan y\u00fczde 1758 art\u0131\u015fla 148 bin ki\u015fi, Romanya y\u00fczde 589 art\u0131\u015fla 135 bin ki\u015fi, Beyaz Rusya y\u00fczde 236 art\u0131\u015fla 103 bin ki\u015fi, Moldova y\u00fczde 256 art\u0131\u015fla 82 bin ki\u015fi, Hollanda y\u00fczde 225 art\u0131\u015fla 68 bin ki\u015fi, S\u0131rbistan y\u00fczde 297 art\u0131\u015fla 53 bin ki\u015fi. \u00d6nceki y\u0131llarda Antalya n\u0131n en iyi ilk 5 pazar\u0131 i\u00e7indeki \u0130ngilizler ise seyahat yasa\u011f\u0131n\u0131n devam ediyor olmas\u0131 nedeniyle bu y\u0131l sekiz ayda y\u00fczde 97 lik d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 2 bin 958 ki\u015fide kald\u0131 ve 53 \u00fcnc\u00fc s\u0131raya kadar geriledi.2019 U GE\u00c7EN \u00dcLKELERTurizm sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn \u00f6l\u00e7\u00fc ald\u0131\u011f\u0131 pandemi \u00f6ncesindeki en y\u00fcksek say\u0131lara ula\u015f\u0131lan 2019 y\u0131l\u0131na g\u00f6re d\u00f6rt \u00fclkeden s\u00fcrpriz art\u0131\u015f ya\u015fand\u0131. En dikkat \u00e7ekici art\u0131\u015f\u0131n ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi Ukrayna d\u0131\u015f\u0131nda 2019 da 60 bin olan Moldoval\u0131 turist say\u0131s\u0131 bu y\u0131l 82 bine \u00e7\u0131kt\u0131. K\u0131rg\u0131zistan dan 12 bin olan 2019 daki turist say\u0131s\u0131 17 bine yakla\u015ft\u0131. \u0130talya dan gelen turist say\u0131s\u0131 ise 2 bin 755 ki\u015fiden 5 bin 337 ye y\u00fckseldi.GURBET\u00c7\u0130LER 177 \u00dcLKEY\u0130 GER\u0130DE BIRAKTITurizm sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn en \u00f6nemli pazarlar\u0131ndan birini de \u00f6zellikle Avrupa \u00fclkelerindeki T\u00fcrk vatanda\u015flar\u0131 olu\u015fturuyor. Her y\u0131l yaz aylar\u0131nda tatillerini T\u00fcrkiye de ge\u00e7iren gurbet\u00e7ilerin say\u0131s\u0131nda da ge\u00e7en seneye g\u00f6re y\u00fczde 48 lik art\u0131\u015f g\u00f6zlendi. Bu y\u0131l 8 ayda 203 bin 563 gurbet\u00e7i tatil i\u00e7in Antalya y\u0131 tercih etti. 2019 da bu rakam 437 bine ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131. Bu y\u0131l 203 bin ki\u015fiyle gurbet\u00e7iler, \u00fclkelere g\u00f6re s\u0131ralamada ise Rusya, Ukrayna, Almanya ve Polonya n\u0131n ard\u0131ndan be\u015finci en b\u00fcy\u00fck pazar oldu.DHA-Genel T\u00fcrkiye-Antalya Mehmet \u00c7INAR2021-09-03 09:56:41