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(ÖZEL) Eskrimci Bengi Topkaya, kızı için antrenör olacak

DHA

(ÖZEL) Eskrimci Bengi Topkaya, kızı için antrenör olacak


Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde (BATEM) bitki virüs hastalıkları üzerine çalışmalar sürdüren ziraat mühendisi Dr. Bengi Topkaya (35), 12 yaşında gönül verdiği eskrimde milli takıma kadar yükseldi. 8 yaşındaki kızı Benay'ı eskrimci yetiştirmek için antrenörlük kurslarına başlayacağını aktaran Topkaya, denge, refkleks, hızlı düşünüp hızlı karar verme sporu olarak tanımladığı eskrimi, tüm kız çocuklarına tavsiye etti.
Antalya'da ilkokula giderken her gün önünden geçtiği eskrim salonundaki sporcuların antrenmanlarını izlerken gönül verdiği bu spora 12 yaşında başladığını söyleyen Bengi Topkaya, bir gün milli takımda yer alacağını hiç düşünmediğini belirtti. Eskrime başladıktan birkaç yıl sonra başarılarıyla göz doldurup milli takıma seçildiğini ve 6 yıl forma giydiğini anlatan Bengi Topkaya, birçok uluslararası turnuvada çeşitli dereceler aldığını kaydetti. 1999 yılında Yıldız ve Genç Balkan Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu söyleyen Topkaya, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra BATEM'de göreve başladığını ifade etti. BATEM'de bitki virüs hastalıkları üzerine çalışmalarını sürdürürken önce yüksek lisansını tamamladığını, ardından doktoraya başladığını kaydeden Topkaya, 6 ay önce ise doktor unvanı aldığını söyledi. Halen özellikle turunçgil virüs hastalıkları konusunda uzman olarak çalışan Dr. Bengi Topkaya, eskrim çalışmalarını da sıkı bir disiplinle sürdürdüğünü ve turnuvalara katıldığını anlattı.
"ESKRİM 'AN'DA KALMA SPORUDUR"
Türkiye'de eskrimin daha çok erkeklere özgü bir spor olarak bilindiğini sözlerine ekleyen Topkaya, "Ben 12 yaşımda girdiğim o eskrim salonundan bir daha çıkamadım" dedi. Eskrimin dengi ve refleks sporu olduğunu vurgulayan Topkaya, "Eskrimde 'an'da kalmak gerekiyor. Kısa sürede karar verip refleks göstermek gereken bir spor. O 'an'da, o konsantrasyonda olmazsanız kaçırırsınız" dedi.
Eskrim sporunun özel hayatına da çok şey kattığını vurgulayan Topkaya, şunları söyledi:
"Ben bunca yıl eskrim yaptıktan sonra şunu fark ediyorum ki, yaptığım iş her neyse o anda o işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. O iş bittikten sonra diğer işe geçtiğimde ona konsantre oluyorum. Her işte bir disiplinim var. İşimde, evimde. Bu spordan gelen bir disiplin ve şu anda hayatımın her yerinde mevcut bir disiplin. Eskrimin bana kazandırdığı 'an'da kalmak ve iyi konsantre olmayı yaptığım her işe yansıtıyorum. Eskrimin dengeyle beraber hayatıma çok olumlu etkileri oldu."
"KIZIM İÇİN ANTRENÖRLÜK KURSLARINA BAŞLIYORUM"
Halen atletik performans ve kuvvet antrenmanlarını aktif performans koçu Oktay Meryem ile birlikte sürdürdüğünü anlatan Bengi Topkaya, "Hedefim, vücudum izin verdiği sürece eskrime devam etmek. Bu arada kızımın eskrime başlamasını çok istiyorum. Kendisi de çok istiyor. Sırf kızımı iyi bir eskrimci olarak yetiştirmek için antrenörlük kurslarına başlıyorum. Böylelikle hem kızımla vakit geçirip hem de onun antrenörü olacağım" dedi. Tüm kız çocuklarına bu sporu tavsiye eden Topkaya, "Ben eskrim sporu sayesinde çok ülke gezdim. Bu spor benim güçlü olarak ayaklarımın üstümde durmama çok yardımcı oldu. O nedenle kız çocuklarına bu sporu kesinlikle tavsiye ediyorum" diye konuştu.
BENAY TOPKAYA: ANNEMLE KARŞILIKLI ESKRİM YAPMAK İSTİYORUM
Annesi gibi eskrimci olmak istediğini belirten 8 yaşındaki Benay ise "Benim annem eskrimci, zayıf, kaslı" ifadelerini kullandı. "Annemin antrenörüm olmasını istiyorum. Bana eskrim öğretmesini istiyorum" diyen Benay, "Onunla birlikte karşılıklı eskrim yapmak istiyorum" dedi. En büyük isteğinin annesiyle birlikte bir turnuvaya gitmek olduğunu sözlerine ekleyen Benay, "Bunu dört gözle bekliyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Bengi Topkaya salonda antrenman yaparken görüntü
-Bengi Topkaya salonda hocası Oktay Meryem ile çalışırken
-Bengi Topkaya salonda röportaj
-Bengi Topkaya'nın 8 yaşındaki Benay Kütük konuşması
-Salondan detay görüntüler
 DHA-Spor Türkiye-Antalya Selma KUNAR
2021-09-03 10:25:27

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