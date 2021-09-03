Yakılan sera atıkları araziye sıçradı, mahalleli sokağa döküldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Serik ilçesinde yakılan sera atıklarından çıkan yangın korkuttu. Rüzgarın da etkisiyle araziye sıçrayan yangın, sokağa dökülen mahallelinin de desteğiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın dün gece Serik ilçesine bağlı Üründü Mahallesi'nde başladı. Bölgede bulunan sera atıklarının yakılması sonucu rüzgarın etkisiyle dağılan yangına ihbar üzerine Antalya büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Sokağa dökülen vatandaşların da yardımıyla büyümeden söndürülen yangın sonrası yetkililer, çiftçileri sera atıkları imha ederken dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.