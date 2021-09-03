Pandemi sonrası okula uyumda altın kurallar

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Psikologu Rüya Acar Yıldız, uzun bir aradan sonra çocukların okula adaptasyon sürecinde zorlanabileceğini, bu nedenle uyum sürecinde ebeveynlerin sabırlı ve destekleyici olmaları gerektiğini bildirdi. Pandemi koşullarında okulların 6 Eylül Pazartesi günü açılacağını hatırlatan Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Psikologu Rüya Acar Yıldız, okula uyum sürecinde alınması gereken önlemleri anlattı.

Tüm dünya ve ülkemizde görülen salgın nedeniyle birçok önlem alındığını ve bunlardan bir tanesinin de yüz yüze eğitime ara verilip uzaktan eğitime geçilmesi olduğunu hatırlatan Psikolog Yıldız, pandemi koşullarında yeniden açılacak okullarda çocukların yeni bir düzende eğitim hayatlarına devam edeceklerini belirtti.



Çocukların okula gitmesi neden önemlidir?

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Psikologu Rüya Acar Yıldız, “Çocuğun bilişsel, psikolojik ve sosyal olarak gelişebilmesi için yaşıtlarıyla bir arada olmaya ihtiyacı vardır” dedi. Psikolog Yıldız, “Toplumsal kuralları, paylaşmayı, sıra beklemeyi, farklılıklara saygı duymayı okul ortamında öğrenirler ve problem çözme becerileri gelişir. Evde kalan çocukların uyaran eksikliğinden dolayı sosyal becerileri zayıflamış, giderek ekrana bağımlı, dışarı çıkmaktan kaçınan bireyler haline gelmişlerdir. Bu kadar uzun bir aradan sonra çocuklar okula adaptasyon sürecinde zorlanabilirler. Üç aylık bir yaz tatilinden sonra bile okula uyumda zorluk yaşadığımızı hatırlayalım. Bu nedenle uyum süresince ebeveynlerin sabırlı ve destekleyici olmaları gerekir.” diye konuştu.



Okula odaklanmada güçlük olabilir

Pandemiden sonra çocukların rutin ve düzen anlayışının değiştiğini, okul disiplininden bir hayli uzaklaşıldığını vurgulayan Psikolog Rüya Acar Yıldız, “Maalesef ki birçok çocuk bu dönemde çevrimiçi de olsa derslerin devam ettiğini kavrayamadı ve derslere girmeyen çok öğrenci oldu. Bunun yanı sıra, belli bir uyuma, uyanma saatinin olmaması, çalışan annebabanın çocuğunu evde yalnız bırakmak zorunda olması sebebiyle çocuğun sınırsız teknoloji kullanımı, öğünlerin sarkması gibi bazı alanlarda düzensizlikler meydana geldi. Şimdi bu bozulan düzenin tekrar yerine oturması elbette zaman alacaktır, ancak öğrenciler bir süre sonra bu düzene de uyum sağlayacaklar. Bir süredir okul ortamından uzak kaldıkları için yeni düzene geçildiğinde odaklanmada güçlük, ödev yapmada isteksizlik ve akademik başarıda düşüş görülebilir. Öncelikle ebeveynlerin bu konuda bilinçli olması, çocuğu suçlamaması, öğretmenle iş birliği içerisinde çocuğu desteklemesi gerekir. Gerekirse takviye derslerle önceki senenin eksiğini gidermek adına güçlendirme yapılmalıdır.” dedi.



Annebabanın kaygısı çocuklara bulaşır

“Birçok ebeveynin okullardaki önlem konusunda aşırı kaygı yaşadığını dile getiren Yıldız, “Annebabanın kaygısı çok kolayca çocuğa da bulaşır. Bu konuda kaygıyı fark edip, bununla ilgili çözüm üzerinde çalışmalılar. Okulda dikkat edilmesi gereken maske kullanımı, hijyen, mesafe konularını korkutmadan öğretip, öğretmen ve okulla iş birliği içinde olmalarını tavsiye ederiz. Okul fobisi, kaygı, sosyal iletişimde zorlanma gibi problemler olasıdır, bunları fark edip gerekirse psikolojik destek alınmalıdır. Unutmayın ki, her çocuk farklıdır. Bazı çocuklar okulu özlemle bekliyor ve okul düzenine çok çabuk uyum sağlayabilirler. Ancak bazı çocuklarda sağlık kaygısı nedeniyle gergin hissedebilirler. Çocuğunuzu dinleyin ve onun ihtiyacını anlamaya çalışın.” diye konuştu.

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