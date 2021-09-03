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Sırt çantasında 1,5 kilo esrar taşıyan iki yolcu yakalandı

İHA

Sırt çantasında 1,5 kilo esrar taşıyan iki yolcu yakalandı

Antalya’da şehirlerarası yolcu otobüsündeki iki kişiye ait sırt çantasından 1,5 kilo esrar ele geçirildi.
Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gazipaşa ilçesi Güney Yol Kontrol Noktasında şehirlerarası yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 2 erkek yolcuya ait sırt çantasında 1,5 kilo esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili iki yolcu hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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