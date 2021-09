Boşanma aşamasında olan kadın, hamile eltisinin bulunduğu eve çilingirle girdi, ortalık karıştı Mahkeme kararı ile eve girebileceğini iddia eden yengeden, eltisi ve kayını şikayetçi oldu Olay yerinde tartışan tarafları polis sakinleştirdi Evde kiracı olarak yaşayan Mustafa Kırmızı: “Siz de gördünüz bağırmaları, bizi dışarı atmalarını, şoklar içerisindeyim”

Antalya’da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşiyle önceden yaşadıkları eve, içeride yaklaşık 3 aydır kiracı olarak yaşayan hamile eltisinin olduğunu bilerek çilingir zoruyla girince ortalık karıştı. Her iki tarafın da hak iddia ettiği olay karakolda sonlandı. Hamile elti, eşi ve evin yeni sahibi, çilingir zoruyla içeriye giren yenge ve annesinden şikayetçi oldu. Eşinin 11 haftalık hamile olduğunu ve içeride yatarken çilingirle kapı açılınca çok korktuğunu belirten Mustafa Kırmızı, “Eşim hamile, çok korktu. Ben de şu an çok korkuyorum. Ben bebeğime bir şey olacak diye korkuyorum. Siz de gördünüz bağırmaları, bizi dışarı atmalarını, şoklar içerisindeyim” dedi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi’nde gerçekleşti. Pınar Kırmızı ve Mehmet Çağlar Kırmızı, boşanma aşamasında oldukları için yaşadıkları evi boşaltma kararı aldı. Mehmet Çağlar Kırmızı, bir süre sonra eski eşi ile birlikte yaşadıkları evi sattı. Yaklaşık 6 aydır boş olan evi 3 ay önce Mehmet Çağlar Kırmızı’nın erkek kardeşi Mustafa Kırmızı kiraladı. Bu sabah saatlerinde ise Mustafa Kırmızı’nın 11 haftalık hamile eşi Ukrayna vatandaşı Oksana Rohomova, evin kapısının zorlandığını belirterek Kırmızı’ya video gönderdi. Videoyu gören Mustafa Kırmızı, motoruna binerek eve geldi. Eve geldiğinde ise ağabeyinin boşanma aşamasında olduğu eşini ve annesini gördü. Çilingir zoruyla eve girildiğini gören Mustafa Kırmızı telaşlanarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları karakola yönlendirdi. Mahkeme kararı ile eve girebileceğini iddia eden Pınar Kırmızı ve annesinden ise evde kiracı olarak oturan Mustafa Kırmızı, 11 haftalık eşi ve evin yeni sahibi şikayetçi oldu. Mustafa Kırmızı, hamile eşine sarılarak onu sakinleştirmeye ve teselli etmeye çalıştı.



“Şikayetçi olmaya geldik”

Evde kiracı olarak yaşayan kayın Mustafa Kırmızı, “Sabah saatleriydi eşim beni arayıp kapının çaldığını söyledi. Çok hızlı çalıyorlar dedi. Benim eşim Ukrayna vatandaşı ve 11 haftalık hamile, kirada oturuyoruz. Video attı bana, görüntüleri görünce motora atlatıp eve geldim. Eve bir geldim abimin şu an boşanma sürecinde olan eşi, kaynanası ve bana avukat diye tanıttıkları bir kadın var. Ama avukat değilmiş. Evime girmişler ve kapıyı çilingirle açmışlar, izinsiz olarak. Çıkın dedim çıkmadılar. Orada bir kargaşa oldu video altına aldım ben de. Polisi aradım, ekipler geldi. Karakola yönlendirdiler. Şikayetçi olmaya geldik. Şu an onlar benim kiracı olarak oturduğum eve girdi” dedi.



“Şu an ev ne benim ne abimin”

Evin sahiplerinin kendileri olmadığını, kiracı olarak yaşadıklarını belirten Mustafa Kırmızı, “Benim eşyalarım evde, altınım, param her şeyim evde. O ev 6 aydır boştu. Ondan önce abim ve eşi kalıyordu. Abim daha sonra evi iş yaptığı birine sattı. Şu an ev ne benim ne abimin. Biz de oraya kiracı olarak taşındık. Kira kontratımız her şeyimiz var. Yaklaşık 3 aydır yaşıyoruz orada. Eşim hamile, çok korktu. Ben de şu an çok korkuyorum. Ben bebeğime bir şey olacak diye korkuyorum. Siz de gördünüz bağırmaları, bizi dışarı atmalarını, şoklar içerisindeyim” diye konuştu.



“Çilingirle girdik eve”

Eve çilingir ile gelip, mahkeme kararı ile eve girebileceğini iddia eden Pınar Kırmızı, “Ev benim, 2 aydır oturuyorlar. Eşimin evi kime sattığını, verdiğini bilmiyoruz. Kapıyı çaldık açmadı. İçeride olduklarını gördük. Evime gelmek istedim. Eşyalar benim. Ben evime geldim. Burada başka yerde kirada oturuyorum. Hamile kadına biz bir şey yapmadık. Ne yaptık dövdük mü? Yok. Zorbalık mı yaptık? Yok. Kapıyı aç dedim sadece. Kapıda mahkeme kararı asılı. İçeri girme izni bana ait. Çilingirle girdik eve. Mecbur kaldık, kapıyı açmadılar” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili bilgilendirme amaçlı açıklama yapan Avukat Asena Yıldırım ise "Boşanma aşamasında taraflardan birinin talebi ve ihtiyacı halinde ailenin beraber yaşadığı konut, mahkeme kararı aile konutu olarak tahsis edilebilir. Ancak tahsis kararına itiraz edilebilir. Konutun aile konutu olmadığı, habere konu olayda olduğu gibi bir başkaları tarafından kullandığı gibi somut olayın durumuna göre itiraz dilekçesi kararı veren mahkemeye sunulabilir" ifadelerini kullandı.

